Гіпотетичне припинення вогню не означатиме завершення війни, а лише зміну інструментів російської агресії. Поки армія РФ перегруповуватиметься, Кремль може перенести акцент на внутрішню дестабілізацію України. Головною метою Москви стане створення політичного хаосу, щоб підірвати країну зсередини перед новим наступом. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який сценарій може готувати Путін Україні та чи можна запобігти загрозам уже зараз.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчі роки головною ціллю Росії можуть стати довіра до державних інституцій, легітимність виборчого процесу та суспільна згуртованість. Найбільш небезпечними виглядають спроби посварити різні соціальні групи: військових і цивільних, тих, хто залишався в країні, та тих, хто виїжджав за кордон. Для нейтралізації цих ризиків уже зараз потрібні прозорі правила проведення майбутніх виборів, посилення кібербезпеки, підтримка незалежних медіа та ефективна антикорупційна політика. Якщо державні інститути збережуть довіру громадян, потенціал для масштабної дестабілізації залишатиметься обмеженим.

Чат-бот Gemini припускає, що перші шість місяців після припинення вогню стануть періодом найвищої турбулентності. Соціологічні опитування покажуть стрімке зростання запиту на вибори, що спровокує жорстку політичну боротьбу. Якщо реформи та інтеграція ветеранів гальмуватимуть, Кремль зможе штучно роздмухати локальні протести до масштабів загальнонаціональної кризи. Проте повного колапсу системи не відбудеться. Українське громадянське суспільство та бізнес продемонстрували високу адаптивність. Зовнішня фінансова підтримка втримає макроекономічну стабільність. Економіка зростатиме на рівні 2,5% за умови збереження допомоги Заходу. Головна битва перейде у площину стійкості інституцій. Україна втримає баланс, якщо уникне популізму та зосередиться на реальному секторі оборони та євроінтеграції.

Чат-бот Grok зазначає, що найімовірніший сценарій після припинення вогню — спроба Кремля спровокувати дострокові вибори для розколу еліт. Це може призвести до тимчасового хаосу: зростання протестів через економічні проблеми (безробіття, інфляція), активізацію проросійських наративів у медіа та тиск на коаліцію влади. У разі слабкості інституцій можливе посилення олігархічного впливу, що загрожує реформам.

Оптимістичний сценарій: якщо Україна зміцнить антикорупційні механізми та економічну стійкість, суспільство збереже єдність. Песимістичний — при затягуванні невирішених питань дестабілізація може набрати обертів до осені 2026-го, відкривши вікно для нового наступу. Незалежно від даних, ключем залишається внутрішня згуртованість і швидкі реформи. Україна має досвід вистоювання — головне не втратити його в паузі.

У висновку, після можливого припинення вогню ключовим ризиком для України може стати внутрішня дестабілізація, яку Кремль намагатиметься використати через політичні процеси та інформаційний вплив. Дострокові вибори в умовах економічного тиску здатні загострити конфлікти в елітах і посилити суспільну напругу. Водночас за умови зміцнення антикорупційних інституцій і економічної стійкості країна здатна зберегти єдність і керованість. Подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від швидкості реформ і здатності суспільства не допустити внутрішнього розколу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи вдарить Путін ядеркою по Україні за версією ШІ.



