Прогноз для РФ невеселий: як ЗСУ можуть ще ефективніше уражати НПЗ та ВПК ворога

Українські спецслужби продовжують систематично виносити НПЗ країни-агресора. Як ще ефективніше уражати НПЗ та ВПК ворога? Чому Сили оборони частіше завдають ударів по НПЗ ворога, ніж його оборонним підприємствам? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Нам потрібні ракети з бойовою частиною півтонни

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі каналу "Київ24", що збільшення використання балістичних та крилатих ракет дозволить нам ефективніше вражати російські військові об'єкти та нафтопереробні заводи.

За його словами, якщо ми будемо використовувати більше балістичних ракет, особливо таких як САПСАН, то ефект буде набагато більшим.

"Коли ми використовуватимемо широко наші крилаті ракети, наші балістичні ракети, то ефект буде значно більшим. Ефективніше ми зможемо впливати на ВПК", — заявив він.

Денис Попович підкреслив, що ми і зараз завдаємо ударів по об'єктах ВПК ворога, але попадання ракети з бойовою частиною півтонни значно потужніше за удари дроном з бойовою частиною 20-50 кг.

Україні у великій кількості потрібні високоточні далекобійні засоби ураження

Авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, а тепер заступник директора miltech-компанії Анатолій Храпчинський заявив, що ворог ретельно захищає свої підприємства ВПК, але є рецепт знищення російської ракетної промисловості.

Експерт каже, що ракетне виробництво РФ — це не один цех і не один завод, а розгалужена екосистема з десятків підприємств, розкиданих по всій країні від Московської області до Уралу та Поволжя.

За словами експерта, на відміну від нафтопереробної галузі ворога, де удар по одному НПЗ здатний одразу зменшити частку загальнонаціональної потужності, російська ракетна промисловість розпорошена, дубльована та модульна.

"Корпуса виготовляють в одному регіоні, — наводить приклад Храпчинський, — двигуни — в іншому, системи наведення — у третьому, а фінальне складання відбувається взагалі в окремих точках".

Тому, наголошує експерт, щоб справді паралізувати виробничий конвеєр, слід бити не по одній будівлі, а одразу по кількох критичних вузлах ланцюжка.

"І все це – надзвичайно складне завдання через потужну багатошарову ППО, якою росіяни прикрили ключові об'єкти військово-промислового комплексу – Москву, Поволжя, Урал. Це інша ліга складності, порівняно з НПЗ", — зазначає фахівець.

Він наголошує, щоб дійсно зламати російську ракетну промисловість, Україні у великій кількості потрібні високоточні далекобійні засоби поразки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар у серце Каспію: ССО та підпілля знищили два секретні судна РФ.



