Прогноз для РФ невеселый: как ВСУ могут еще более эффективнее поражать НПЗ и ВПК врага

Украинские спецслужбы продолжают систематически "выносить" НПЗ страны-агрессора. Как еще более эффективнее поражать НПЗ и ВПК врага? Почему Силы обороны чаще наносят удары по НПЗ врага, чем по его оборонным предприятиям? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Нам нужны ракеты с боевой частью полтонны

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Киев24", что увеличение использования баллистических и крылатых ракет позволит нам эффективнее поражать российские военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы.

По его словам, если мы будем использовать больше баллистических ракет, особенно таких как САПСАН, то эффект будет гораздо больше.

"Когда мы будем использовать широко наши крылатые ракеты, наши баллистические ракеты, то эффект будет значительно больше. Эффективнее мы сможем влиять на ВПК", — заявил он.

Денис Попович подчеркнул, что мы и сейчас наносим удары по объектам ВПК врага, но попадание ракеты с боевой частью полтонны значительно мощнее ударов дроном с боевой частью 20-50 кг.

Украине в большом количестве нужны высокоточные дальнобойные средства поражения

Авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а теперь – заместитель директора miltech-компании Анатолий Храпчинский заявил, что враг тщательно защищает свои предприятия ВПК, но есть рецепт уничтожения российской ракетной промышленности.

Эксперт говорит, что ракетное производство РФ – это не один цех и не один завод, а разветвленная экосистема из десятков предприятий, разбросанных по всей стране от Московской области до Урала и Поволжья.

По словам эксперта, в отличие от нефтеперерабатывающей отрасли врага, где удар по одному НПЗ способен сразу уменьшить долю общенациональной мощности, российская ракетная промышленность рассеяна, дублирована и модульна.

"Корпуса изготавливают в одном регионе, — приводит пример Храпчинский, — двигатели – в другом, системы наведения – в третьем, а финальная сборка происходит вообще в отдельных точках".

Поэтому, подчеркивает эксперт, чтобы действительно парализовать производственный конвейер, следует бить не по одному зданию, а сразу по нескольким критическим узлам цепочки.

"И все это – чрезвычайно сложная задача из-за мощной многослойной ПВО, которой россияне прикрыли ключевые объекты военно-промышленного комплекса – Москву, Поволжье, Урал. Это другая лига сложности по сравнению с НПЗ", — отмечает специалист.

Он подчеркивает, для того, чтобы действительно сломать российскую ракетную промышленность, Украине в большом количестве нужны высокоточные дальнобойные средства поражения.

