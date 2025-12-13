Прогноз для РФ невеселый: как ВСУ могут еще более эффективнее поражать НПЗ и ВПК врага

Рубрики
Кравцев Сергей
Украинские спецслужбы продолжают систематически "выносить" НПЗ страны-агрессора. Как еще более эффективнее поражать НПЗ и ВПК врага? Почему Силы обороны чаще наносят удары по НПЗ врага, чем по его оборонным предприятиям? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире канала "Киев24", что увеличение использования баллистических и крылатых ракет позволит нам эффективнее поражать российские военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы.
По его словам, если мы будем использовать больше баллистических ракет, особенно таких как САПСАН, то эффект будет гораздо больше.
Денис Попович подчеркнул, что мы и сейчас наносим удары по объектам ВПК врага, но попадание ракеты с боевой частью полтонны значительно мощнее ударов дроном с боевой частью 20-50 кг.
Авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а теперь – заместитель директора miltech-компании Анатолий Храпчинский заявил, что враг тщательно защищает свои предприятия ВПК, но есть рецепт уничтожения российской ракетной промышленности.
Эксперт говорит, что ракетное производство РФ – это не один цех и не один завод, а разветвленная экосистема из десятков предприятий, разбросанных по всей стране от Московской области до Урала и Поволжья.
По словам эксперта, в отличие от нефтеперерабатывающей отрасли врага, где удар по одному НПЗ способен сразу уменьшить долю общенациональной мощности, российская ракетная промышленность рассеяна, дублирована и модульна.
Поэтому, подчеркивает эксперт, чтобы действительно парализовать производственный конвейер, следует бить не по одному зданию, а сразу по нескольким критическим узлам цепочки.
Он подчеркивает, для того, чтобы действительно сломать российскую ракетную промышленность, Украине в большом количестве нужны высокоточные дальнобойные средства поражения.
