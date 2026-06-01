Продовження "Павутини": чому втрата Ту-142 болюча для РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Удар Сил оборони України по авіаційному ремонтному заводу в російському Таганрозі Ростовської області призвели до втрати ворогом двох літаків Ту-142. Про що говорить ця атака? Чому втрата Ту-142 болюча для РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Втрата РФ Ту-142. Фото: з відкритих джерел
Ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що знищення будь-яких літаків, які перебувають на землі, на аеродромах, є більш легке і ефективне по затратах, підготовці.
За його словами, в такій ситуації дуже важлива розвідка і наявність засобів, котрі дотягнуться до таких цілей.
За його словами, воєнні підприємства Таганрога в останній час перебувають під прицілом засобів ураження України і тому є хороші для нас результати.
Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський зазначив, знищення двох стратегічних Ту-142 – це гарний подальший розвиток операції "Павутина", яка відбулась якраз рік тому, і після якої росіяни так і не мають чим відновлювати втрати.
Експерт розповів, що Ту-142 — це протичовновий літак взагалі океанської зони, створений під задачу виявлення та знищення атомних підводних крейсерів з міжконтинентальними балістичними ракетами.
За його словами, в росіян є лише 12 літаків у протичовновій версії Ту-142М/МЗ та 10 у спеціалізованій версії Ту-142МР . При цьому додав, що попри індекс, це не розвідувальний літак, а літак для забезпечення звʼязку із російськими атомними підводними крейсерами-носіями МБР з ядерними боєголовками.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін відкриває "літній фронт": де Росія готує головний прорив після удару по Києву.