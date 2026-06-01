Продовження "Павутини": чому втрата Ту-142 болюча для РФ

Удар Сил оборони України по авіаційному ремонтному заводу в російському Таганрозі Ростовської області призвели до втрати ворогом двох літаків Ту-142. Про що говорить ця атака? Чому втрата Ту-142 болюча для РФ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Втрата РФ Ту-142. Фото: з відкритих джерел

Воєнні підприємства Таганрога в останній час перебувають під прицілом засобів ураження України

Ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що знищення будь-яких літаків, які перебувають на землі, на аеродромах, є більш легке і ефективне по затратах, підготовці.

За його словами, в такій ситуації дуже важлива розвідка і наявність засобів, котрі дотягнуться до таких цілей.

"Що стосується Таганрогу, відповідного заводу, то він виробляв і підтримував російські літаки — амфібії, там ремонтувалися А-50, які були пошкоджені. Зараз були знищені ці два Ту-142, котрі, найімовірніше, вже використовувалися в якості донора для інших літаків", — наголосив Романенко.

За його словами, воєнні підприємства Таганрога в останній час перебувають під прицілом засобів ураження України і тому є хороші для нас результати.

Українські дрони дуже жирно поводили ганчіркою по "красним лініям" росіян

Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський зазначив, знищення двох стратегічних Ту-142 – це гарний подальший розвиток операції "Павутина", яка відбулась якраз рік тому, і після якої росіяни так і не мають чим відновлювати втрати.

"Мова про епізод, де українські дрони дуже жирно поводили ганчіркою по "красним лініям" росіян. Самі росіяни це зрозуміли, і всіляко намагаються локалізувати наслідки удару, як мінімум в інформаційному плані", — зазначає він.

Експерт розповів, що Ту-142 — це протичовновий літак взагалі океанської зони, створений під задачу виявлення та знищення атомних підводних крейсерів з міжконтинентальними балістичними ракетами.

"Бойовий радіус літаків сімейства Ту-142 складає 5000 км, бойове навантаження — до 11 тонн, зокрема гідроакустичні буї (для виявлення підводних човнів), та протичовнове озброєння (торпеди та глибинні бомби). Не виключаю, що десь на складах ВМФ РФ досі можуть числитись навіть атомні глибинні бомби (за російським флотом числиться десь 700 ядерних боєзарядів, не рахуючи атомні боєголовки безпосередньо на МБР на човнах). То ж певною натяжкою, але Ту-142 можна віднести й до можливих носіїв тактичних ядерних боєприпасів для війни на морі", — наголошує Киричевський.

За його словами, в росіян є лише 12 літаків у протичовновій версії Ту-142М/МЗ та 10 у спеціалізованій версії Ту-142МР . При цьому додав, що попри індекс, це не розвідувальний літак, а літак для забезпечення звʼязку із російськими атомними підводними крейсерами-носіями МБР з ядерними боєголовками.

