Продолжение "Паутины": почему потеря Ту-142 болезненна для РФ

Кравцев Сергей
Удар сил обороны Украины по авиационному ремонтному заводу в российском Таганроге Ростовской области привели к потере врагом двух самолетов Ту-142. О чем говорит эта атака? Почему потеря Ту-142 болезненна для РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что уничтожение любых самолетов, находящихся на земле, на аэродромах, более легкое и эффективное по затратам, подготовке.
По его словам, в такой ситуации очень важна разведка и наличие средств, которые дотянутся до таких целей.
По его словам, военные предприятия Таганрога в последнее время находятся под прицелом средств поражения Украины и потому есть хорошие для нас результаты.
Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский отметил, что уничтожение двух стратегических Ту-142 – это хорошее дальнейшее развитие операции "Паутина", которая произошла как раз год назад, и после которой россияне так и нечем восстанавливать потери.
Эксперт рассказал, что Ту-142 – это противолодочный самолет вообще океанской зоны, созданный под задачу обнаружения и уничтожения атомных подводных крейсеров с межконтинентальными баллистическими ракетами.
По его словам, у россиян есть только 12 самолетов в противолодочной версии Ту-142М/МЗ и 10 в специализированной версии Ту-142МР. При этом добавил, что, несмотря на индекс, это не разведывательный самолет, а самолет для обеспечения связи с российскими атомными подводными крейсерами-носителями МБР с ядерными боеголовками.
