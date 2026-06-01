Продолжение "Паутины": почему потеря Ту-142 болезненна для РФ

Удар сил обороны Украины по авиационному ремонтному заводу в российском Таганроге Ростовской области привели к потере врагом двух самолетов Ту-142. О чем говорит эта атака? Почему потеря Ту-142 болезненна для РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что уничтожение любых самолетов, находящихся на земле, на аэродромах, более легкое и эффективное по затратам, подготовке.

По его словам, в такой ситуации очень важна разведка и наличие средств, которые дотянутся до таких целей.

"Что касается Таганрога, соответствующего завода, то он производил и поддерживал российские самолеты — амфибии, там ремонтировались А-50, которые были повреждены. Сейчас были уничтожены эти два Ту-142, которые, скорее всего, уже использовались в качестве донора для других самолетов", — подчеркнул Романенко.

По его словам, военные предприятия Таганрога в последнее время находятся под прицелом средств поражения Украины и потому есть хорошие для нас результаты.

Военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский отметил, что уничтожение двух стратегических Ту-142 – это хорошее дальнейшее развитие операции "Паутина", которая произошла как раз год назад, и после которой россияне так и нечем восстанавливать потери.

"Речь об эпизоде, где украинские дроны очень жирно вели тряпкой по "красным линиям" россиян. Сами россияне это поняли, и всячески пытаются локализовать последствия удара, как минимум в информационном плане", — отмечает он.

Эксперт рассказал, что Ту-142 – это противолодочный самолет вообще океанской зоны, созданный под задачу обнаружения и уничтожения атомных подводных крейсеров с межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Боевой радиус самолетов семейства Ту-142 составляет 5000 км, боевая нагрузка – до 11 тонн, в частности гидроакустические буи (для обнаружения подводных лодок) и противолодочное вооружение (торпеды и глубинные бомбы). Не исключаю, что где-то на складах ВМФ РФ до сих пор могут числиться даже атомные глубинные бомбы (на вооружении российского флота числится около 700 ядерных боезарядов, не считая атомных боеголовок непосредственно на МБР на подводных лодках). Поэтому с некоторой натяжкой, но Ту-142 можно отнести и к возможным носителям тактических ядерных боеприпасов для войны на море", – отмечает Киричевский.

По его словам, у россиян есть только 12 самолетов в противолодочной версии Ту-142М/МЗ и 10 в специализированной версии Ту-142МР. При этом добавил, что, несмотря на индекс, это не разведывательный самолет, а самолет для обеспечения связи с российскими атомными подводными крейсерами-носителями МБР с ядерными боеголовками.

