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Продаж нафти стане тотальним приниженням для Путіна: озвучено найгірший сценарій для Кремля

Економіст Віталій Шапран заявив, що удари по логістичній та нафтовій інфраструктурі РФ змушують Москву продавати нафту зі значним дисконтом, скорочувати виробництво пального та втрачати доходи бюджету

28 липня 2026, 12:20
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Клименко Елена

Росія дедалі більше втрачає прибутки від експорту нафти через удари по нафтовій інфраструктурі та логістичних об'єктах. У результаті Кремль змушений продавати сировину зі значним дисконтом, а бюджет недоотримує мільярди доларів. Про це розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків і колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран.

Продаж нафти стане тотальним приниженням для Путіна: озвучено найгірший сценарій для Кремля

Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо на початку липня російська нафта продавалася приблизно по 40 доларів за барель за світової ціни понад 85 доларів, то нині її вартість зросла лише до близько 50 доларів, тоді як дисконт залишається надзвичайно високим — 27–30 доларів за барель.

"Якщо на пів місяця зупинити експорт російської нафти, їм доведеться або консервувати свердловини, або фактично виливати нафту просто неба. НПЗ не здатні переробити весь обсяг, а сховищ критично бракує", – наголосив Шапран. 

Економіст пояснив, що дефіцит резервуарів для зберігання є давньою проблемою російської нафтової галузі, яка лише загострилася після початку повномасштабної війни. До того ж останнім часом під ударами опиняються не лише нафтопереробні заводи, а й термінали, резервуарні парки, перевалочні бази та транспортні хаби.

За словами Шапрана, саме руйнування логістики створює для Кремля найбільші труднощі.

"Не можна просто доставити танкер із пальним. Потрібні термінали та сховища для його приймання. Якщо ці об'єкти пошкоджені або знищені, система починає давати збій", – пояснив він. 

Наслідки вже помітні: Росія була змушена скасувати імпортне мито на пальне, майже вдвічі скоротила його виробництво та фактично припинила експорт нафтопродуктів до частини сусідніх країн.

"До бюджету надходить дедалі менше коштів, адже додана вартість фактично зникла. Приблизно на 90% це стало наслідком ударів по нафтовій інфраструктурі", – підсумував Віталій Шапран. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський раніше попереджав громадян про високу ймовірність нового масштабного ракетного удару Росії. Незважаючи на це, очікувана комбінована атака поки що не відбулася. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що це не означає зменшення загрози, адже за його оцінкою, російська армія вже накопичила достатній запас ракет для потужних обстрілів.



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