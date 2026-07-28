Продажа нефти станет тотальным унижением для Путина: озвучен худший сценарий для Кремля

Россия все больше теряет доходы от экспорта нефти из-за ударов по нефтяной инфраструктуре и логистическим объектам. В результате Кремль вынужден продавать сырье со значительным дисконтом, а бюджет недополучает миллиарды долларов. Об этом рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета Национального банка Виталий Шапран.

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По его словам, если в начале июля российская нефть продавалась примерно по 40 долларов за баррель при мировой цене свыше 85 долларов, то сейчас ее стоимость выросла лишь до около 50 долларов, тогда как дисконт остается очень высоким — 27–30 долларов за баррель.

"Если на пол месяца остановить экспорт российской нефти, им придется либо консервировать скважины, либо фактически выливать нефть под открытым небом. НПЗ не способны переработать весь объем, а хранилищ критически не хватает", — подчеркнул Шапран.

Экономист пояснил, что дефицит резервуаров для хранения является давней проблемой российской нефтяной отрасли, которая обострилась только после начала полномасштабной войны. К тому же, в последнее время под ударами оказываются не только нефтеперерабатывающие заводы, но и терминалы, резервуарные парки, перевалочные базы и транспортные хабы.

По словам Шапрана, самое разрушение логистики создает для Кремля наибольшие трудности.

"Нельзя просто доставить танкер с горючим. Нужны терминалы и хранилища для его приемки. Если эти объекты повреждены или уничтожены, система начинает давать сбой", – пояснил он.

Последствия уже заметны: Россия была вынуждена отменить импортную пошлину на горючее, почти вдвое сократила ее производство и фактически прекратила экспорт нефтепродуктов в часть соседних стран.

"В бюджет поступает все меньше средств, ведь добавленная стоимость фактически исчезла. Приблизительно на 90% это стало следствием ударов по нефтяной инфраструктуре", — подытожил Виталий Шапран.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал граждан о высокой вероятности нового масштабного ракетного удара России. Несмотря на это, ожидаемая комбинированная атака пока не состоялась. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это не означает уменьшения угрозы, ведь, по его оценке, российская армия уже накопила достаточный запас ракет для мощных обстрелов.