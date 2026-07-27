Новий масований удар Путіна буде особливо страшним: моторошні детлі про дату і особливу загрозу

Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав громадян про високу ймовірність нового масштабного ракетного удару Росії. Незважаючи на це, очікувана комбінована атака поки що не відбулася. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що це не означає зменшення загрози, адже за його оцінкою, російська армія вже накопичила достатній запас ракет для потужних обстрілів.

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На думку експерта, найімовірніше Кремль може приурочити нову атаку до важливих міжнародних політичних подій.

"Я думаю, ймовірна дата масованого обстрілу – це наступна ніч або 29 липня. Буде зустріч Зеленського та Трампа. Зазвичай під такі політичні події Російська Федерація завжди нам робить такі масовані удари", — зазначив Жданов.

Він припускає, що під час нової атаки окупанти можуть застосувати до 40 ракет різних типів — приблизно стільки ж, скільки під час попередніх масштабних обстрілів.

"Якщо говорити про масований удар, то вони готові. Кількість ракет може досягати 40. Тим більше, що вони періодично запускають по десять ракет по Києву, а також завдають ударів по Одесі, Дніпру, Кривому Розі, Запоріжжі та Харкові", — підкреслив експерт.

За словами Жданова, цілями Росії можуть виявитися не лише військові об'єкти, а й громадянська інфраструктура. Окупанти намагаються завдати максимальної шкоди економіці України та створити постійний психологічний тиск на населення.

"Все, що ви перерахували, може бути у списку цілей. Останнім часом Російська Федерація хоче бити або за складами, сподіваючись, що там може щось перебувати, або щодо цивільної інфраструктури, щоб створити умови геноциду та змусити нас до переговорів на їхніх умовах", — сказав Жданов.

Експерт також зазначив, що серед потенційних ударних об'єктів можуть бути і великі торговельно-розважальні комплекси. За його словами, окупанти можуть розглядати як цілі великі торгові центри, зокрема мережу "Епіцентр", щоб посилити паніку серед цивільного населення та завдати додаткових економічних збитків.

Оцінюючи ракетний потенціал РФ, Жданов зазначив, що російський військово-промисловий комплекс щомісяця виробляє близько 60 ракет "Іскандер", а загальний резерв різних типів ракет може сягати приблизно 600 одиниць.

"За останньою розвідувальною інформацією, до 600 ракет різних типів у росіян є у недоторканному запасі. Думаю, вони можуть використати навіть цей резерв, щоб максимально посилити тиск на Україну", – наголосив він.

У той же час експерт зазначив, що регулярні удари українських безпілотників по російській авіабазі "Енгельс" вже впливають на активність стратегічної авіації РФ.

"Енгельс" вже вдруге поспіль — літаки звідти не піднімаються. Сам факт наших атак може змушувати росіян не ризикувати використанням стратегічної авіації для нових обстрілів", – резюмував Жданов.

За інформацією американської розвідки, найближчими 48 годинами ризик масштабного ракетного удару по Україні залишається підвищеним.

Портал "Коментарі" вже писав , що президент України Володимир Зеленський вирушає до США на тлі посилення підтримки України з боку Вашингтона. Одними з головних тем переговорів можуть стати нові санкції проти Росії, додаткові системи Patriot та подальша військова допомога. Про це заявив експерт Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський.