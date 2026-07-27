Час тиснути на Кремль: у США приголомшили заявою про майбутнє Пуітна після візиту Зеленського



















Президент України Володимир Зеленський вирушає до США на тлі посилення підтримки України з боку Вашингтона. Одними з головних тем переговорів можуть стати нові санкції проти Росії, додаткові системи Patriot та подальша військова допомога. Про це заявив експерт Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський. За його словами, ключове значення матимуть не лише переговори Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а й зустрічі з американськими сенаторами.

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"Перспективи добрі. Україна має переконати Конгрес підтримати новий пакет санкцій проти Росії та пришвидшити його ухвалення", – зазначив експерт.

Добрянський наголосив, що одним із пріоритетів переговорів має стати отримання додаткових систем Patriot і перехоплювачів для посилення української ППО.

Водночас він зазначив, що США враховують можливий вплив українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі на світові ціни на енергоносії.

"Україна залишається одним із найважливіших партнерів США, але Вашингтон також зважає на глобальні економічні наслідки таких ударів", – пояснив Добрянський.

На думку експерта, ціна нафти залишається одним із факторів, що впливає на рішення Дональда Трампа у зовнішній політиці. Водночас Європа поступово бере на себе більше відповідальності в НАТО, тоді як США дедалі активніше зосереджуються на Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Україна є одним із найнадійніших партнерів Сполучених Штатів. Тепер важливо, щоб Вашингтон відповів відповідними політичними рішеннями", – підсумував Андрій Добрянський.

Портал "Коментарі" вже писав, що повномасштабна війна переходить у нову фазу, в якій Росія дедалі активніше робить ставку на диверсії, теракти та агентурну діяльність усередині України. Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов, коментуючи останні тенденції у діях російських спецслужб.