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Пора давить на Кремль: в США ошеломили заявлением о будущем Пуитна после визита Зеленского

Эксперт Андрей Добрянский считает, что переговоры Владимира Зеленского в Вашингтоне могут ускорить новые санкции против РФ, поставки Patriot и усиление поддержки Украины

27 июля 2026, 15:20
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Клименко Елена








Президент Украины Владимир Зеленский отправляется в США на фоне усиления поддержки Украины со стороны Вашингтона. Одними из главных тем переговоров могут стать новые санкции против России, дополнительные системы Patriot и последующая военная помощь. Об этом заявил эксперт Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский. По его словам, ключевое значение будут иметь не только переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, но и встречи с американскими сенаторами.  

Пора давить на Кремль: в США ошеломили заявлением о будущем Пуитна после визита Зеленского

Фото: из открытых источников

"Перспективы хорошие. Украина должна убедить Конгресс поддержать новый пакет санкций против России и ускорить его принятие", – отметил эксперт.

Добрянский подчеркнул, что одним из приоритетов переговоров должно стать получение дополнительных систем Patriot и перехватчиков для усиления украинской ПВО.

В то же время, он отметил, что США учитывают возможное влияние украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре на мировые цены на энергоносители.  

"Украина остается одним из важнейших партнеров США, но Вашингтон также учитывает глобальные экономические последствия таких ударов", – пояснил Добрянский.

По мнению эксперта, цена нефти остается одним из факторов, влияющих на решение Дональда Трампа во внешней политике. В то же время Европа постепенно берет на себя больше ответственности в НАТО, тогда как США все более активно сосредотачиваются на Индо-Тихоокеанском регионе.  

"Украина является одним из самых надежных партнеров Соединенных Штатов. Теперь важно, чтобы Вашингтон ответил соответствующими политическими решениями", – подытожил Андрей Добрянский.

Портал "Комментарии" уже писал , что полномасштабная война переходит в новую фазу, в которой Россия все активнее делает ставку на диверсии, теракты и агентурную деятельность внутри Украины. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя последние тенденции в действиях российских спецслужб.



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