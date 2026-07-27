Новый массированный удар Путина будет особенно страшным: жуткие дети о дате и особой угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал граждан о высокой вероятности нового масштабного ракетного удара России. Несмотря на это, ожидаемая комбинированная атака пока не состоялась. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это не означает уменьшения угрозы, ведь, по его оценке, российская армия уже накопила достаточный запас ракет для мощных обстрелов.

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По мнению эксперта, вероятнее всего, Кремль может приурочить новую атаку к важным международным политическим событиям.

"Я думаю, вероятная дата массированного обстрела – это следующая ночь или 29 июля. Будет встреча Зеленского и Трампа. Обычно под такие политические события Российская Федерация всегда нам производит такие массированные удары", — отметил Жданов.

Он предполагает, что во время новой атаки оккупанты могут применить к 40 ракетам разных типов — примерно столько же, сколько во время предварительных масштабных обстрелов.

"Если говорить о массированном ударе, то они готовы. Количество ракет может достигать 40. Тем более что они периодически запускают по десять ракет по Киеву, а также наносят удары по Одессе, Днепру, Кривому Рогу, Запорожье и Харькову", — подчеркнул эксперт.

По словам Жданова, целями России могут оказаться не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура. Оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб экономике Украины и создать постоянное психологическое давление на население.

"Все, что вы перечислили, может быть в списке целей. В последнее время Российская Федерация хочет избивать либо по складам, надеясь, что там может что-то находиться, либо по гражданской инфраструктуре, чтобы создать условия геноцида и заставить нас к переговорам на их условиях", — сказал Жданов.

Эксперт также отметил, что среди потенциальных ударных объектов могут быть и крупные торгово-развлекательные комплексы. По его словам, оккупанты могут рассматривать как целые крупные торговые центры, в частности сеть "Эпицентр", чтобы усилить панику среди гражданского населения и нанести дополнительный экономический ущерб.

Оценивая ракетный потенциал РФ, Жданов отметил, что российский военно-промышленный комплекс ежемесячно производит около 60 ракет "Искандер", а общий резерв разных типов ракет может достигать примерно 600 единиц.

"По последней разведывательной информации, до 600 ракет разных типов у россиян есть в неприкосновенном запасе. Думаю, они могут использовать даже этот резерв, чтобы максимально усилить давление на Украину", — подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что регулярные удары украинских беспилотников по российской авиабазе Энгельс уже влияют на активность стратегической авиации РФ.

"Энгельс" уже второй раз подряд — самолеты оттуда не поднимаются. Сам факт наших атак может вынуждать россиян не рисковать использованием стратегической авиации для новых обстрелов", – резюмировал Жданов.

По информации американской разведки, в ближайшие 48 часов риск масштабного ракетного удара по Украине остается повышенным.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский отправляется в США на фоне усиления поддержки Украины со стороны Вашингтона. Одними из главных тем переговоров могут стать новые санкции против России, дополнительные системы Patriot и последующая военная помощь. Об этом заявил эксперт Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский.