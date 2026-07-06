Процес остаточно запущено: названо невідворотню теннденцію, яка вже тягне Путіна на дно

Наслідки успішних ударів Сил оборони України по військових і логістичних об'єктах в окупованому Криму можуть вийти далеко за межі самого півострова. Якщо ситуація продовжить погіршуватися, Кремль зіткнеться не лише з логістичними труднощами, а й із серйозною політичною та репутаційною кризою. Таку думку висловив заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков із позивним "Цезар".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішні проблеми в Криму вже негативно впливають на сприйняття російської влади серед населення. На його переконання, зростання труднощів на окупованому півострові може спричинити поширення недовіри до Кремля і в інших регіонах Росії.

"У російської влади через ситуацію в Криму виникають величезні репутаційні проблеми та криза довіри. Далі ці настрої поширюватимуться по всій Росії", – зазначив "Цезар".

Він вважає, що для утримання контролю над Кримом Москва буде змушена спрямовувати дедалі більше ресурсів на забезпечення логістики, постачання та підтримку функціонування окупованої території. Це, на його думку, послабить інші напрямки, оскільки ресурси доведеться перерозподіляти.

"Кремль буде змушений вкладати величезні ресурси у збереження логістичного статус-кво. Це знекровлюватиме інші ділянки фронту й інші території", – наголосив він.

На переконання Андроннікова, саме Крим може стати одним із ключових факторів, що створюватиме дедалі більше проблем для російського керівництва.

"Крим стане тією гирею, яка потягне Путіна на дно", – заявив представник легіону.

Портал "Коментарі" раніше писав, що президентка Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Петра Байр відреагувала на чергову масовану російську атаку на Київ, наголосивши, що європейські країни повинні не лише продовжувати підтримку України, а й зміцнювати її можливості для захисту мирного населення. Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі X.