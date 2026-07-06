Після нічної атаки РФ на Київ у Європи залишився єдиний сценарій: до чого готуватися

Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Петра Байр відреагувала на чергову масовану російську атаку на Київ, наголосивши, що європейські країни повинні не лише продовжувати підтримку України, а й зміцнювати її можливості для захисту мирного населення. Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Байр, Росія вкотре атакувала українську столицю лише через кілька днів після попередніх руйнівних обстрілів, що свідчить про свідоме ігнорування норм міжнародного права.

"Росія знову завдала удару по Києву лише через кілька днів після попередніх смертоносних атак. Навмисне націлювання на цивільне населення не демонструє силу — воно лише поглиблює людські страждання та підриває повагу до міжнародного права", — наголосила президентка ПАРЄ.

Вона підкреслила, що відповіддю демократичних держав має стати консолідована позиція, яка передбачає не лише політичну підтримку України, а й реальні кроки для зміцнення її обороноздатності. Крім того, Петра Байр закликала забезпечити невідворотність покарання для всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії.

"Європа повинна залишатися єдиною, притягнути винних до відповідальності та посилити здатність України захищати свій народ", — заявила вона.

У ніч на 6 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Основною ціллю обстрілу став Київ.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по автозаправних станціях не мають жодного стратегічного значення для військової логістики України. Їхня головна мета — посіяти паніку серед цивільного населення, створити додаткові побутові труднощі та завдати удару по повсякденному життю українців. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий експерт Іван Тимочко.