После ночной атаки РФ на Киев у Европы остался единственный сценарий: к чему готовиться

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Байр отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Киев, подчеркнув, что европейские страны должны не только продолжать поддержку Украины, но и укреплять ее возможности для защиты мирного населения. Соответствующее заявление она обнародовала на своей странице в соцсети X.

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По словам Байр, Россия в очередной раз атаковала украинскую столицу лишь спустя несколько дней после предварительных разрушительных обстрелов, что свидетельствует о сознательном игнорировании норм международного права.

"Россия снова нанесла удар по Киеву лишь спустя несколько дней после предыдущих смертоносных атак. Намеренное нацеливание на гражданское население не демонстрирует силу — оно лишь углубляет человеческие страдания и подрывает уважение к международному праву", — подчеркнула президент ПАСЕ.

Она подчеркнула, что ответом демократических государств должна стать консолидированная позиция, предполагающая не только политическую поддержку Украины, но и реальные шаги по укреплению ее обороноспособности. Кроме того, Петра Байр призвала обеспечить неотвратимость наказания всем, кто причастен к военным преступлениям России.

"Европа должна оставаться единой, привлечь виновных к ответственности и усилить способность Украины защищать свой народ", — заявила она.

В ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак последнего времени, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основной целью обстрела стал Киев.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские удары по автозаправочным станциям не имеют никакого стратегического значения для военной логистики Украины. Их главная цель — посеять панику среди гражданского населения, создать дополнительные бытовые трудности и нанести удар по повседневной жизни украинцев. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко.