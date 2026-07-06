После ночной атаки РФ на Киев у Европы остался единственный сценарий: к чему готовиться

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Байр отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Киев, подчеркнув, что европейские страны должны не только продолжать поддержку Украины, но и укреплять ее возможности для защиты мирного населения. Соответствующее заявление она обнародовала на своей странице в соцсети X.
Фото: из открытых источников
По словам Байр, Россия в очередной раз атаковала украинскую столицу лишь спустя несколько дней после предварительных разрушительных обстрелов, что свидетельствует о сознательном игнорировании норм международного права.
"Россия снова нанесла удар по Киеву лишь спустя несколько дней после предыдущих смертоносных атак. Намеренное нацеливание на гражданское население не демонстрирует силу — оно лишь углубляет человеческие страдания и подрывает уважение к международному праву", — подчеркнула президент ПАСЕ.
Она подчеркнула, что ответом демократических государств должна стать консолидированная позиция, предполагающая не только политическую поддержку Украины, но и реальные шаги по укреплению ее обороноспособности. Кроме того, Петра Байр призвала обеспечить неотвратимость наказания всем, кто причастен к военным преступлениям России.
"Европа должна оставаться единой, привлечь виновных к ответственности и усилить способность Украины защищать свой народ", — заявила она.
В ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак последнего времени, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Основной целью обстрела стал Киев.
Портал "Комментарии" уже писал, что российские удары по автозаправочным станциям не имеют никакого стратегического значения для военной логистики Украины. Их главная цель — посеять панику среди гражданского населения, создать дополнительные бытовые трудности и нанести удар по повседневной жизни украинцев. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко.