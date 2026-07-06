Процесс окончательно запущен: названа неотвратимая тенденция, которая уже тянет Путина ко дну

Последствия успешных ударов Сил обороны Украины по военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму могут выйти далеко за пределы полуострова. Если ситуация продолжит ухудшаться, Кремль столкнется не только с логистическими трудностями, но и серьезным политическим и репутационным кризисом. Такое мнение высказал заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарем".

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешние проблемы в Крыму уже негативно влияют на восприятие российских властей среди населения. По его убеждению, рост трудностей на оккупированном полуострове может повлечь за собой распространение недоверия к Кремлю и в других регионах России.

"У российских властей из-за ситуации в Крыму возникают огромные репутационные проблемы и кризис доверия. Дальше эти настроения будут распространяться по всей России", – отметил Цезарь.

Он считает, что для удержания контроля над Крымом Москва будет вынуждена направлять все большее количество ресурсов на обеспечение логистики, поставку и поддержку функционирования оккупированной территории. Это, по его мнению, ослабит другие направления, поскольку ресурсы придется перераспределять.

"Кремль будет вынужден вкладывать огромные ресурсы в сохранение логистического статус-кво. Это будет обескровливать другие участки фронта и другие территории", – подчеркнул он.

По убеждению Андронникова, именно Крым может стать одним из ключевых факторов, создающих все больше проблем для российского руководства.

"Крым станет той гирей, которая потянет Путина ко дну", – заявил представитель легиона.

Портал "Комментарии" ранее писал , что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Байр отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Киев, подчеркнув, что европейские страны должны не только продолжать поддержку Украины, но и укреплять ее возможности для защиты мирного населения. Соответствующее заявление она обнародовала на своей странице в соцсети X.