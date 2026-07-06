Процесс окончательно запущен: названа неотвратимая тенденция, которая уже тянет Путина ко дну

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Клименко Елена
Последствия успешных ударов Сил обороны Украины по военным и логистическим объектам в оккупированном Крыму могут выйти далеко за пределы полуострова. Если ситуация продолжит ухудшаться, Кремль столкнется не только с логистическими трудностями, но и серьезным политическим и репутационным кризисом. Такое мнение высказал заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарем".
Фото: из открытых источников
По его словам, нынешние проблемы в Крыму уже негативно влияют на восприятие российских властей среди населения. По его убеждению, рост трудностей на оккупированном полуострове может повлечь за собой распространение недоверия к Кремлю и в других регионах России.
Он считает, что для удержания контроля над Крымом Москва будет вынуждена направлять все большее количество ресурсов на обеспечение логистики, поставку и поддержку функционирования оккупированной территории. Это, по его мнению, ослабит другие направления, поскольку ресурсы придется перераспределять.
По убеждению Андронникова, именно Крым может стать одним из ключевых факторов, создающих все больше проблем для российского руководства.
Портал "Комментарии" ранее писал , что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Байр отреагировала на очередную массированную российскую атаку на Киев, подчеркнув, что европейские страны должны не только продолжать поддержку Украины, но и укреплять ее возможности для защиты мирного населения. Соответствующее заявление она обнародовала на своей странице в соцсети X.