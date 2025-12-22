Підпис нічого не змінить: владу жорстко рознесли через удари Путіна по Одещині

Ситуація на Одещині, де російські війська систематично завдають ударів по мостах, демонструє критичну важливість належного захисту стратегічної інфраструктури, адже руйнування таких об’єктів серйозно ускладнює логістику. Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий аналітик і ветеран АТО Євген Дикий.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи нещодавні атаки, внаслідок яких в області було зруйновано два мости, експерт наголосив, що проблема полягає не у недостатній підготовці мобільних груп. За його словами, об’єкти такого рівня мають охороняти не тимчасові підрозділи, а професійні сили протиповітряної оборони.

"Захист мостів — це завдання не менш важливе, ніж охорона адміністративних кварталів у центрі столиці. Тут має працювати найпрофесійніша частина ППО", — зазначив Дикий.

Він переконаний, що для оборони таких споруд необхідно залучати системи, здатні перехоплювати крилаті ракети та різні типи безпілотників.

На думку аналітика, ключове питання полягає не в ефективності мобільних груп, а у роботі саме професійного сегмента протиповітряної оборони. Водночас він не береться однозначно стверджувати, що стало причиною провалу — нестача ресурсів чи помилки в постановці завдань з боку командування. Саме від цього залежить визначення відповідальності.

Окремо Дикий звернув увагу на серйозну проблему підготовки мобільних груп ППО. Він підкреслив, що це системне питання, яке неможливо вирішити одним управлінським рішенням або кадровою заміною. Залучення цивільних до захисту повітряного простору є правильним кроком, однак постає складне завдання їх швидкого й ефективного навчання без готової інфраструктури.

Раніше такими функціями займалися виключно військові, а нині необхідно оперативно вибудувати модель, за якої цивільні, не стаючи повноцінними військовослужбовцями, зможуть у стислі терміни опанувати базові, але критично важливі навички для протидії повітряним загрозам.

