Подпись ничего не изменит: власть жестко разнесли из-за ударов Путина по Одесщине

Ситуация в Одесской области, где российские войска систематически наносят удары по мостам, демонстрирует критическую важность надлежащей защиты стратегической инфраструктуры, ведь разрушение таких объектов серьезно усложняет логистику. Об этом в эфире Радио NV заявил военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий.

Фото: из открытых источников

Комментируя недавние атаки, в результате которых в области было разрушено два моста, эксперт подчеркнул, что проблема заключается не в недостаточной подготовке мобильных групп. По его словам, объекты такого уровня должны охранять не временные подразделения, а профессиональные силы противовоздушной обороны.

"Защита мостов — это задача не менее важная, чем охрана административных кварталов в центре столицы. Здесь должна работать самая профессиональная часть ПВО", — отметил Дикий.

Он убежден, что для обороны таких сооружений необходимо привлекать системы, способные перехватывать крылатые ракеты и разные типы беспилотников.

По мнению аналитика, ключевой вопрос заключается не в эффективности мобильных групп, а в работе именно профессионального сегмента противовоздушной обороны. В то же время, он не берется однозначно утверждать, что стало причиной провала — нехватка ресурсов или ошибки в постановке задач со стороны командования. Именно от этого зависит определение ответственности.

Отдельно Дикий обратил внимание на серьезную проблему подготовки мобильных групп ПВО. Он подчеркнул, что это системный вопрос, который невозможно решить одним управленческим решением или кадровой заменой. Привлечение гражданских к защите воздушного пространства является правильным шагом, однако возникает сложная задача их быстрого и эффективного обучения без готовой инфраструктуры.

Ранее такими функциями занимались исключительно военные, а сейчас необходимо оперативно выстроить модель, при которой гражданские, не становясь полноценными военнослужащими, смогут в сжатые сроки овладеть базовыми, но критически важными навыками для противодействия воздушным угрозам.

