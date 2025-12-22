Зеленський гучно провалив головне завдання: у Раді розгромили владу через "план Б" у війні

Якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від припинення вогню, Сполучені Штати та їхні союзники мають посилити спроможності України у сфері далекобійної зброї та оборонних систем. Таку думку в ефірі Еспресо висловив колишній президент України Петро Порошенко.

"Ми нині боремося за позицію України у світі. Коли Путін заявляє, що нібито саме Україна не хоче миру, наша позиція кардинально протилежна. Світ запропонував Путіну режим припинення вогню, а його рішення — відмовитися або погодитися — цілком на його совісті. Далі будуть формуватися робочі групи, триватимуть переговори за різними напрямками. Мені байдуже, скільки пунктів має мирний план — 19 чи 28 — це лише ширма, яка не впливає на реальний зміст переговорів", — пояснив Порошенко.

Він підкреслив, що на сьогодні Україна зазнає проблем у комунікації з США, які залишаються стратегічним партнером у війні.

"Наша стратегія має передбачати план "Б". Якщо Путін відмовиться від припинення вогню, Україна повинна отримати від союзників далекобійні системи, ракети для Повітряних сил, засоби радіоелектронної боротьби та інші критично важливі ресурси. Саме це має бути предметом переговорів з американцями, а не те, що вони отримали від Путіна — це марна трата часу", — зазначив Порошенко.

Він також наголосив на проблемі кадрових рішень у дипломатії: призначення людей має базуватися на їх професіоналізмі та здатності вести переговори з партнерами, а не на особистих вподобаннях.

"Наприклад, Маркарова є висококваліфікованим фахівцем і колишнім міністром, з якою американці могли б вести ефективний діалог", — додав колишній президент.

З його слів, відновлення ефективної комунікації зі стратегічними партнерами є критично важливим для того, щоб Україна могла отримати необхідну підтримку у разі відмови Росії від мирного врегулювання.

Як вже писали "Коментарі", президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що європейським країнам варто безпосередньо брати участь у діалозі з російським правителем Володимиром Путіним. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу повідомив Президент України Володимир Зеленський, додавши, що такий розвиток подій може стати можливим у разі, якщо США не візьмуть на себе активну роль у стримуванні агресора.