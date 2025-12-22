Зеленский громко провалил главную задачу: в Раде разгромили власть из-за "плана Б" в войне

Если российский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня, Соединенные Штаты и их союзники должны усилить возможности Украины в сфере дальнобойного оружия и оборонных систем. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Фото: из открытых источников

"Мы сейчас боремся за позицию Украины в мире. Когда Путин заявляет, что якобы именно Украина не хочет мира, наша позиция кардинально противоположна. Мир предложил Путину режим прекращения огня, а его решение — отказаться или согласиться — полностью на его совести. Далее будут формироваться рабочие группы, будут продолжаться переговоры по разным. 19 или 28 — это лишь ширма, которая не влияет на реальное содержание переговоров", — объяснил Порошенко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина испытывает проблемы в коммуникации с США, которые остаются стратегическим партнером в войне.

"Наша стратегия должна предусматривать план "Б". Если Путин откажется от прекращения огня, Украина должна получить от союзников дальнобойные системы, ракеты для Воздушных сил, средства радиоэлектронной борьбы и другие критически важные ресурсы. Именно это должно быть предметом переговоров с американцами, а не то, что они получили от Путина — это пустая трата времени.

Он также отметил проблему кадровых решений в дипломатии: назначение людей должно основываться на их профессионализме и способности вести переговоры с партнерами, а не на личных предпочтениях.

"Например, Маркарова высококвалифицированный специалист и бывший министр, с которой американцы могли бы вести эффективный диалог", — добавил бывший президент.

По его словам, возобновление эффективной коммуникации со стратегическими партнерами критически важно для того, чтобы Украина могла получить необходимую поддержку в случае отказа России от мирного урегулирования.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что европейским странам следует непосредственно участвовать в диалоге с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что такое развитие событий может оказаться возможным в случае, если США не возьмут на себя активную роль в сдерживании агрессора.