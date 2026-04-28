Проблема піхоти: комбриг назвав ключову причину

Командир бригади Володимир Фокін висловився щодо проблеми нестачі піхоти та ролі військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ).

Комбриг Фокін про повернення бійців з СЗЧ

За його словами, загальна кількість таких військових перевищує 300 тисяч, при цьому близько половини з них уже повернулися до служби або стали в стрій в інших підрозділах.

Фокін зазначає, що частину таких рішень він розуміє, адже йдеться про бійців, які залишали підрозділи через проблеми з командуванням або неефективність окремих керівників. За його словами, після переходу до інших частин багато з них демонструють високі результати.

Водночас у 125 окремій механізованій бригаді, яку він очолив, вже розпочали роботу з повернення таких військовослужбовців. Зокрема, ведеться комунікація з бійцями, однак зв’язатися з частиною з них складно через зміну контактних даних.

За словами комбригa, наразі до бригади вже повернулися понад 100 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину.

Фокін підкреслює, що у разі повернення всіх військових, які не перейшли до інших підрозділів, а просто залишили службу, це дозволило б провести повноцінну ротацію піхоти щонайменше тричі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д ружина загиблого українського військовослужбовця Марина Усенко поділилася важкими свідченнями про обставини загибелі свого чоловіка та стан його тіла.

За її словами, отримані ушкодження свідчать не лише про вбивство, а й про знущання після смерті. Вона наголошує, що такі дії мають на меті завдати максимального болю — не тільки жертві, а й її близьким. Жінка підкреслює, що подібні випадки мають глибокий психологічний вплив на родини загиблих, адже прийняти побачене практично неможливо. Вона зазначає, що подібна жорстокість виходить за межі людського розуміння і що з кожним таким випадком рівень насильства лише поглиблюється. Експерти наголошують, що подібні свідчення потребують ретельного документування як можливі докази воєнних злочинів.

