Проблема піхоти: комбриг назвав ключову причину

Ткачова Марія
Командир бригади Володимир Фокін висловився щодо проблеми нестачі піхоти та ролі військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ).
Комбриг Фокін про повернення бійців з СЗЧ
За його словами, загальна кількість таких військових перевищує 300 тисяч, при цьому близько половини з них уже повернулися до служби або стали в стрій в інших підрозділах.
Фокін зазначає, що частину таких рішень він розуміє, адже йдеться про бійців, які залишали підрозділи через проблеми з командуванням або неефективність окремих керівників. За його словами, після переходу до інших частин багато з них демонструють високі результати.
Водночас у 125 окремій механізованій бригаді, яку він очолив, вже розпочали роботу з повернення таких військовослужбовців. Зокрема, ведеться комунікація з бійцями, однак зв’язатися з частиною з них складно через зміну контактних даних.
За словами комбригa, наразі до бригади вже повернулися понад 100 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину.
Фокін підкреслює, що у разі повернення всіх військових, які не перейшли до інших підрозділів, а просто залишили службу, це дозволило б провести повноцінну ротацію піхоти щонайменше тричі.