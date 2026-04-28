logo_ukra

BTC/USD

76443

ETH/USD

2295.67

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією Проблема піхоти: комбриг назвав ключову причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Проблема піхоти: комбриг назвав ключову причину

Комбриг Володимир Фокін заявив, що повернення військових, які самовільно залишили частину, може суттєво покращити ситуацію з піхотою

28 квітня 2026, 22:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир бригади Володимир Фокін висловився щодо проблеми нестачі піхоти та ролі військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ).

Комбриг Фокін про повернення бійців з СЗЧ

За його словами, загальна кількість таких військових перевищує 300 тисяч, при цьому близько половини з них уже повернулися до служби або стали в стрій в інших підрозділах.

Фокін зазначає, що частину таких рішень він розуміє, адже йдеться про бійців, які залишали підрозділи через проблеми з командуванням або неефективність окремих керівників. За його словами, після переходу до інших частин багато з них демонструють високі результати.

Водночас у 125 окремій механізованій бригаді, яку він очолив, вже розпочали роботу з повернення таких військовослужбовців. Зокрема, ведеться комунікація з бійцями, однак зв’язатися з частиною з них складно через зміну контактних даних.

За словами комбригa, наразі до бригади вже повернулися понад 100 військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину.

Фокін підкреслює, що у разі повернення всіх військових, які не перейшли до інших підрозділів, а просто залишили службу, це дозволило б провести повноцінну ротацію піхоти щонайменше тричі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що дружина загиблого українського військовослужбовця Марина Усенко поділилася важкими свідченнями про обставини загибелі свого чоловіка та стан його тіла.
За її словами, отримані ушкодження свідчать не лише про вбивство, а й про знущання після смерті. Вона наголошує, що такі дії мають на меті завдати максимального болю — не тільки жертві, а й її близьким. Жінка підкреслює, що подібні випадки мають глибокий психологічний вплив на родини загиблих, адже прийняти побачене практично неможливо. Вона зазначає, що подібна жорстокість виходить за межі людського розуміння і що з кожним таким випадком рівень насильства лише поглиблюється. Експерти наголошують, що подібні свідчення потребують ретельного документування як можливі докази воєнних злочинів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/reel/DUQnQgaCE_X/?igsh=dHpmZzRlbGJvMmV6
Теги:

Новини

Всі новини