Командир бригады Владимир Фокин высказался по поводу проблемы нехватки пехоты и роли военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ).

Комбриг Фокин о возвращении бойцов из СЗЧ

По его словам, общее количество таких военных превышает 300 тысяч, при этом около половины из них уже вернулись в службу или стали в строй в других подразделениях.

Фокин отмечает, что часть таких решений он понимает, ведь речь идет о бойцах, которые покидали подразделения из-за проблем с командованием или неэффективности отдельных руководителей. По его словам, после перехода в другие части многие из них демонстрируют высокие результаты.

В то же время в 125-й отдельной механизированной бригаде, которую он возглавил, уже начали работу по возвращению таких военнослужащих. В частности, ведется коммуникация с бойцами, однако связаться с частью из них сложно из-за изменения контактных данных.

По словам комбрига, в настоящее время в бригаду уже вернулись более 100 военнослужащих, ранее самовольно покинувших часть.

Фокин подчеркивает, что в случае возвращения всех военных, не перешедших в другие подразделения, а просто покинувших службу, это позволило бы провести полноценную ротацию пехоты по меньшей мере трижды.

