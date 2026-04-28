Проблема пехоты: комбриг назвал ключевую причину

Ткачова Марія
Командир бригады Владимир Фокин высказался по поводу проблемы нехватки пехоты и роли военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ).
Комбриг Фокин о возвращении бойцов из СЗЧ
По его словам, общее количество таких военных превышает 300 тысяч, при этом около половины из них уже вернулись в службу или стали в строй в других подразделениях.
Фокин отмечает, что часть таких решений он понимает, ведь речь идет о бойцах, которые покидали подразделения из-за проблем с командованием или неэффективности отдельных руководителей. По его словам, после перехода в другие части многие из них демонстрируют высокие результаты.
В то же время в 125-й отдельной механизированной бригаде, которую он возглавил, уже начали работу по возвращению таких военнослужащих. В частности, ведется коммуникация с бойцами, однако связаться с частью из них сложно из-за изменения контактных данных.
По словам комбрига, в настоящее время в бригаду уже вернулись более 100 военнослужащих, ранее самовольно покинувших часть.
Фокин подчеркивает, что в случае возвращения всех военных, не перешедших в другие подразделения, а просто покинувших службу, это позволило бы провести полноценную ротацию пехоты по меньшей мере трижды.