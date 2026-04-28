logo

BTC/USD

76443

ETH/USD

2295.67

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Проблема пехоты: комбриг назвал ключевую причину
НОВОСТИ

Проблема пехоты: комбриг назвал ключевую причину

Комбриг Владимир Фокин заявил, что возвращение самовольно покинувших часть военных может существенно улучшить ситуацию с пехотой

28 апреля 2026, 22:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир бригады Владимир Фокин высказался по поводу проблемы нехватки пехоты и роли военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ).

Комбриг Фокин о возвращении бойцов из СЗЧ

По его словам, общее количество таких военных превышает 300 тысяч, при этом около половины из них уже вернулись в службу или стали в строй в других подразделениях.

Фокин отмечает, что часть таких решений он понимает, ведь речь идет о бойцах, которые покидали подразделения из-за проблем с командованием или неэффективности отдельных руководителей. По его словам, после перехода в другие части многие из них демонстрируют высокие результаты.

В то же время в 125-й отдельной механизированной бригаде, которую он возглавил, уже начали работу по возвращению таких военнослужащих. В частности, ведется коммуникация с бойцами, однако связаться с частью из них сложно из-за изменения контактных данных.

По словам комбрига, в настоящее время в бригаду уже вернулись более 100 военнослужащих, ранее самовольно покинувших часть.

Фокин подчеркивает, что в случае возвращения всех военных, не перешедших в другие подразделения, а просто покинувших службу, это позволило бы провести полноценную ротацию пехоты по меньшей мере трижды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жена погибшего украинского военнослужащего Марина Усенко поделилась тяжелыми свидетельствами об обстоятельствах гибели своего мужа и состоянии его тела.
По ее словам, полученные повреждения свидетельствуют не только об убийстве, но и об издевательствах после смерти. Она подчеркивает, что такие действия преследуют цель причинить максимальную боль — не только жертве, но и ее близким. Женщина подчеркивает, что подобные случаи оказывают глубокое психологическое влияние на семьи погибших, ведь принять увиденное практически невозможно. Она отмечает, что подобная жестокость выходит за пределы человеческого понимания и что с каждым подобным случаем уровень насилия только углубляется. Эксперты отмечают, что подобные свидетельства нуждаются в тщательном документировании как возможные доказательства военных преступлений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DUQnQgaCE_X/?igsh=dHpmZzRlbGJvMmV6
Теги:

Новости

Все новости