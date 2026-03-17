Про захоплення цього міста можна забути: стало відомо, де нещадно провалився план Путіна

Весняне підняття рівня води на річці Оскіл у Харківській області створило природний бар’єр, що значно ускладнило пересування для російських військ у районі Куп’янська. Тепер ворогу важче організовувати постачання, евакуацію та підкріплення передових позицій, оскільки розлиті води фактично розділяють тилові і фронтові підрозділи. Про це у програмі "Ранок.LIVE" розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга.

Він зазначив, що ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою, а противник готується до широкомасштабних наступальних операцій. Російські війська активно застосовують рої безпілотників для обстрілів переднього краю оборони та використовують дистанційне мінування, що ще більше ускладнює логістичне забезпечення та підтримку підрозділів ЗСУ.

"Річка Оскіл відділяє ворожі тилові бази від передових позицій. Через це противнику важче забезпечувати свої війська, доставляти боєприпаси та особовий склад, а також евакуювати поранених. Для нас це відкриває значні можливості для ефективного ураження ворога під час його переміщень", — пояснив Кочерга.

Він наголосив, що використання природних перешкод у поєднанні з точними ударами безпілотниками дозволяє суттєво стримувати агресора та завдавати йому серйозних втрат, зменшуючи його оперативну мобільність.

Як вже писали "Коментарі", російські війська не відмовляються від планів створення так званої буферної зони на півночі Харківської області, попри значні труднощі. Про це повідомив Олександр Даниленко, старший лейтенант та начальник групи взаємодії з медіа бригади "Гарт" Нацгвардії, під час ефіру на каналі Київ24. За його словами, окупанти активно використовують різноманітні безпілотні літальні апарати, що спричиняє додаткову небезпеку для українських військових та мирних жителів.