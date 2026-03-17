О захвате этого города можно забыть: стало известно, где беспощадно провалился план Путина

Весеннее повышение уровня воды на реке Оскол в Харьковской области создало естественный барьер, что значительно усложнило передвижение для российских войск в районе Купянска. Теперь врагу труднее организовывать снабжение, эвакуацию и подкрепление передовых позиций, поскольку разлитые воды фактически разделяют тыловые и фронтовые подразделения. Об этом в программе "Ранок.LIVE" рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга.

Он отметил, что ситуация в районе Купянска остается напряженной, а противник готовится к широкомасштабным наступательным операциям. Российские войска активно применяют рои беспилотников для обстрелов переднего края обороны и используют дистанционное минирование, что еще больше усложняет логистическое обеспечение и поддержку подразделений ВСУ.

"Река Оскил отделяет вражеские тыловые базы от передовых позиций. Поэтому противнику труднее обеспечивать свои войска, доставлять боеприпасы и личный состав, а также эвакуировать раненых. Для нас это открывает значительные возможности для эффективного поражения врага во время его перемещений", — пояснил Кочерг.

Он отметил, что использование естественных препятствий в сочетании с точными ударами беспилотниками позволяет существенно сдерживать агрессора и наносить ему серьезные потери, уменьшая его оперативную мобильность.

Как уже писали "Комментарии", российские войска не отказываются от планов создания так называемой буферной зоны на севере Харьковской области, несмотря на большие трудности. Об этом сообщил Александр Даниленко, старший лейтенант и начальник группы взаимодействия с медиа бригады "Гарт" Нацгвардии во время эфира на канале Киев24. По его словам, оккупанты активно используют различные беспилотные летательные аппараты, что влечет за собой дополнительную опасность для украинских военных и мирных жителей.