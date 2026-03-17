Цю загрозу не подолати: у ЗСУ б'ють на сполох через велику небезпеку для Харківщини

Російські війська не відмовляються від планів створення так званої буферної зони на півночі Харківської області, попри значні труднощі. Про це повідомив Олександр Даниленко, старший лейтенант та начальник групи взаємодії з медіа бригади "Гарт" Нацгвардії, під час ефіру на каналі Київ24. За його словами, окупанти активно використовують різноманітні безпілотні літальні апарати, що спричиняє додаткову небезпеку для українських військових та мирних жителів.

Фото: з відкритих джерел

"Ворог активно застосовує різні типи дронів — розвідувальні, ударні, а також дрони на оптоволокні, так звані 'ждуни'. Ці апарати з’являються майже щодня, поступово просуваючись все глибше в наші позиції. Вони становлять значну загрозу", — зазначив Даниленко.

Окрім дронів, він повідомив, що російська артилерія та авіація також продовжують активно діяти на півночі Харківщини, не даючи українським силам жодного спокою. За словами військового, попри великі втрати, яких росіяни зазнали в зимовий період, вони активно поповнюють свої втрати та проводять ротацію військ, що дає їм змогу відновлювати бойові сили для нових атак.

Ситуація в Харківській області залишається складною. 14 березня речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що в Куп'янську досі знаходиться російське військове угрупування. Однак, за його словами, окупанти опинилися в оточенні, а їхні спроби отримати підкріплення зазнають невдачі через проблеми з доставкою інфільтраційних груп. Трегубов зазначив, що на цей час порятунок російських військ у Куп'янську є малоймовірним.

Як вже писали "Коментарі", ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що перемога Росії у війні проти України вже на горизонті. З його слів, завдяки "стійкості мешканців Донбасу" та "російському духу" військових, які щодня просуваються на фронті, перемога стає все ближчою. Ці заяви були поширені російським пропагандистським агентством ТАСС.