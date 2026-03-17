Целая область в опасности из-за "ждунов": озвучен тревожный прогноз для фронта

Российские войска не отказываются от планов создания так называемой буферной зоны на севере Харьковской области, невзирая на значительные трудности. Об этом сообщил Александр Даниленко, старший лейтенант и начальник группы взаимодействия с медиа бригады "Гарт" Нацгвардии во время эфира на канале Киев24. По его словам, оккупанты активно используют различные беспилотные летательные аппараты, что влечет за собой дополнительную опасность для украинских военных и мирных жителей.

"Враг активно применяет разные типы дронов — разведывательные, ударные, а также дроны на оптоволокне, так называемые 'ждуны'. Эти аппараты появляются почти каждый день, постепенно продвигаясь все глубже в наши позиции. Они представляют значительную угрозу", — отметил Даниленко.

Кроме дронов, он сообщил, что российская артиллерия и авиация также продолжают активно действовать на севере Харьковщины, не давая украинским силам покоя. По словам военного, несмотря на большие потери, понесенные россиянами в зимний период, они активно пополняют свои потери и проводят ротацию войск, что позволяет им восстанавливать боевые силы для новых атак.

Ситуация в Харьковской области остается сложной. 14 марта спикер группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Купянске до сих пор находится российская военная группировка. Однако, по его словам, оккупанты оказались в окружении, а их попытки получить подкрепление терпят неудачу из-за проблем с доставкой инфильтрационных групп. Трегубов отметил, что в настоящее время спасение российских войск в Купянске маловероятно.

Как уже писали "Комментарии", глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что победа России в войне против Украины уже на горизонте. По его словам, благодаря "устойчивости жителей Донбасса" и "российскому духу" военных, ежедневно продвигающихся на фронте, победа становится все ближе. Эти заявления были распространены русским пропагандистским агентством ТАСС.