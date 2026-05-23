Про що насправді домовилися Трамп та Сі: яким тепер буде світ

На зустрічі Трамп-Сі, яка відбулася на тижні, що минає, схоже домовилися думати про новий біполярний світ. Це не холодна війна, де був чіткий поділ. Китай назвав свою червону лінію: Тайвань. Трамп, схоже, на це погодився. На осінь, під час зустрічі керівників Китаю та США, можливо, ми побачимо перші контури цього біполярного світу. Проте це тільки "можливо", бо маємо справу з Трампом. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що візит Путіна в Пекін був саме про біполярний світ. Китай продемонстрував США, що відірвати Росію від Піднебесної йому не вдасться. Натяк у Москві зрозуміли, але Росія сьогодні – це театр для одного глядача, який все більше відривається від реальності.

"Саме тому, в момент візиту Путіна в Пекін Росія затіяла ядерні навчання в Білорусі. Крім всього іншого, це було зроблено для того, щоб показати: Білорусь в орбіті РФ, а не Китаю. Це виглядає смішно на фоні заявки Пекіна на впливи в самій РФ, але новий біполярний світ буде саме таким: не поділеним між двома гегемонами, а буде мати багаторівневі підпорядкування, які будуть нагадувати, скоріше, середньовіччя ніж ХХ століття", – зазначив Вадим Денисенко.

Він зауважує, на жаль, чи на щастя, але після візиту Трампа в Пекін стало дуже чітко зрозуміло: без посередництва Пекіна наша війна навряд чи закінчиться, але переговори про мир, в разі появи там КНР – це переговори не зовсім про Україну. Це переговори про те, як співіснуватимуть в новому світі Китай, ЄС, США, Росія та Україна і, можливо, Туреччина та Близький Схід. У нас, з цієї точки зору, ніхто на процес не хоче дивитися.

