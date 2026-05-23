О чем на самом деле договорились Трамп и Си: каким теперь будет мир

На встрече Трамп-Си, которая состоялась на уходящей неделе, похоже договорились думать о новом биполярном мире. Это не холодная война, где было четкое разделение. Китай назвал свою красную линию Тайвань. Трамп, похоже, на это согласился. К осени, во время встречи руководителей Китая и США, возможно, мы увидим первые контуры этого биполярного мира. Однако это только "возможно", потому что имеем дело с Трампом. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Эксперт отметил, что визит Путина в Пекин был именно о биполярном мире. Китай продемонстрировал США, что оторвать Россию от Поднебесной ему не удастся. Намеки в Москве поняли, но Россия сегодня – это театр для одного зрителя, который все больше отрывается от реальности.

"Именно поэтому, в момент визита Путина в Пекин Россия затеяла ядерные учения в Белоруссии. Кроме всего прочего, это было сделано для того, чтобы показать Беларусь в орбите РФ, а не Китая. Это выглядит смешно на фоне заявки Пекина на влияния в самой РФ, но новый биполярный мир будет именно таким: не разделенным между двумя гегемонами, а будет иметь многоуровневые подчинения, которые будут напоминать скорее средневековье, чем ХХ век", – отметил Вадим Денисенко.

Он замечает, к сожалению, к счастью ли, но после визита Трампа в Пекин стало очень четко понятно: без посредничества Пекина наша война вряд ли закончится, но переговоры о мире, в случае появления там КНР – это переговоры не совсем об Украине. Это переговоры о том, как будут сосуществовать в новом мире Китай, ЕС, США, Россия и Украина и, возможно, Турция и Ближний Восток. У нас с этой точки зрения никто на процесс не хочет смотреть.

