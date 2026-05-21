«Безмежна дружба» дала збій: чим завершився візит Путіна до Китаю

Візит глави Кремля Володимир Путін до Китаю не приніс Москві очікуваного прориву за найбільшим енергетичним проектом останніх років – газопроводом "Сила Сибіру-2". Незважаючи на гучні заяви про "безмежне партнерство", сторони так і не підписали угоди щодо будівництва магістралі, яка мала стати для Росії заміною втраченого європейського ринку газу. Про це говорять в Інституті вивчення війни. При цьому Путін і Сі запевнили один одного, що їхні країни разом мають сприяти формуванню "більш справедливого світового порядку", і поскаржилися на "безконтрольний розгул односторонньої гегемонії" у світі. Про що говорять ті заяви, які були зроблені Пекіном та Москвою за результатами переговорів? Чи можна сказати, що вони стали провальними для Кремля? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.

Пекін купує лояльність Москви за мінімальну ціну

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова зазначила, що візит Путіна до Китаю яскраво показав, як насправді працює їхнє так зване безмежне партнерство. На публіку лідери традиційно багато говорили про новий справедливий світ і боротьбу з американським впливом, але це лише красива обгортка. Кожен намагався тримати обличчя і по своєму комплементарно для себе трактував цей контакт.

"Коли справа дійшла до грошей і конкретних підписів під газовим контрактом Сила Сибіру-2, Китай просто натиснув на гальма. Для Москви цей газопровід був критично важливим, щоб хоч якось замінити втрачений європейський ринок, але Пекін не збирається нікого рятувати просто так", – зазначила експерт.

За її словами, китайці зараз почуваються господарями становища і ведуть гру виключно на своїх умовах. Вони вимагають від Росії колосальних знижок на газ, майже за внутрішніми російськими цінами, і зовсім не поспішають вкладатися в будівництво труби.

"До того ж, Пекін чудово вчиться на чужих помилках. Вони бачили, як Європа підсіла на російську газову голку, і тепер ні за що не дозволять Кремлю стати їхнім головним постачальником, тому спокійно диверсифікують закупівлі через Центральну Азію", – додає співрозмовниця порталу "Коментарі".

Олександра Решмеділова говорить, що називати цей виїзд повним провалом для Кремля не зовсім правильно, це скоріше жорстке приземлення. Нафта продовжує підживлювати російську економіку і потреби фронту.

"Більше того у політичному плані Путін отримав те, за чим їхав, а саме картинку для домашнього телевізора, що Росія нібито не в ізоляції і має потужного союзника. Сі Цзіньпін підтвердив, що готовий прикривати Москву на дипломатичному рівні, але платити за чужі геополітичні авантюри китайський бізнес точно не буде через страх потрапити під жорсткі західні санкції. У підсумку ми побачили остаточне закріплення нової реальності, де Росія офіційно перетворилася на молодшого партнера. Китай готовий підтримувати життєдіяльність російської економіки і купувати її дешеві ресурси, але виключно заради власної вигоди. Поступово поглинаючи і розмиваючи потужність рф", – зауважила експерт.

Олександра Решмеділова наголошує, Пекін просто купує лояльність Москви за мінімальну ціну, залишаючи за собою право вирішувати, коли і на яких умовах відкривати свій гаманець.

Якщо рахувати кількість документів – візит Путіна супер успішний

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, щоб зрозуміти, чи провальним чи не провальним був візит Путіна до Китаю, потрібно дивитися список "документів", підписаних Путіним і Сі в Китаї.

"Що можу сказати, так елегантно Путіна давно не посилали. Отже, що ми маємо: дві спільні політичні декларації, де перша – фактично декларація підтримки Росією китайської концепції глобальної цивілізаційної ініціативи. Друга — "подальшому зміцненні всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії" не містить жодного нового пункту, окрім питань будівництва транскордонних мостів, але які... належатимуть Китаю. В іншому "сторони продовжать...". А, що ж решта 40 документів? І тут найцікавіше. Це 22 меморандуми та заяви", – зазначив експерт.

За його словами, єдина реальна угода на рівні урядів – будівництво другої лінії залізниці Маньчжоулі-Забайкал із шириною колії 1435 мм. Для зручності постачання російських ресурсів. Протокол між митницями про фітосанітарний контроль російських комбікормів, які постачаються на китайський ринок. І план спільних заходів партійної школи ЦК КПК та РАНХіГС. Також було підписано 6 угод про співпрацю та обмін новинами між різними ЗМІ та інформагентствами. 5 угод про партнерство між університетами. Причому з боку РФ ТОПи – СПбГУ та МФТІ, з китайською, скажімо так, четвертий десяток.

"Одним словом, якщо рахувати кількість документів – візит супер успішний. Якщо читати, що саме підписали, треба віддати належне Пекіну. З одного боку, показали Путіну місце. Але вирішили публічно, щоб це було очевидно в РФ його поки що не принижувати. Угоди між ЗМІ вже змусили оргазмувати російські медіа (китайці можуть і контент купити і навіть на стажування покликати) – новий друг готовий грошей підкинути. Отже візит вдалий", – зазначив експерт.

