«Безмежна дружба» дала збій: чим завершився візит Путіна до Китаю

Кравцев Сергей
Візит глави Кремля Володимир Путін до Китаю не приніс Москві очікуваного прориву за найбільшим енергетичним проектом останніх років – газопроводом "Сила Сибіру-2". Незважаючи на гучні заяви про "безмежне партнерство", сторони так і не підписали угоди щодо будівництва магістралі, яка мала стати для Росії заміною втраченого європейського ринку газу. Про це говорять в Інституті вивчення війни. При цьому Путін і Сі запевнили один одного, що їхні країни разом мають сприяти формуванню "більш справедливого світового порядку", і поскаржилися на "безконтрольний розгул односторонньої гегемонії" у світі. Про що говорять ті заяви, які були зроблені Пекіном та Москвою за результатами переговорів? Чи можна сказати, що вони стали провальними для Кремля? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.
Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова зазначила, що візит Путіна до Китаю яскраво показав, як насправді працює їхнє так зване безмежне партнерство. На публіку лідери традиційно багато говорили про новий справедливий світ і боротьбу з американським впливом, але це лише красива обгортка. Кожен намагався тримати обличчя і по своєму комплементарно для себе трактував цей контакт.
За її словами, китайці зараз почуваються господарями становища і ведуть гру виключно на своїх умовах. Вони вимагають від Росії колосальних знижок на газ, майже за внутрішніми російськими цінами, і зовсім не поспішають вкладатися в будівництво труби.
Олександра Решмеділова говорить, що називати цей виїзд повним провалом для Кремля не зовсім правильно, це скоріше жорстке приземлення. Нафта продовжує підживлювати російську економіку і потреби фронту.
Олександра Решмеділова наголошує, Пекін просто купує лояльність Москви за мінімальну ціну, залишаючи за собою право вирішувати, коли і на яких умовах відкривати свій гаманець.
Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, щоб зрозуміти, чи провальним чи не провальним був візит Путіна до Китаю, потрібно дивитися список "документів", підписаних Путіним і Сі в Китаї.
За його словами, єдина реальна угода на рівні урядів – будівництво другої лінії залізниці Маньчжоулі-Забайкал із шириною колії 1435 мм. Для зручності постачання російських ресурсів. Протокол між митницями про фітосанітарний контроль російських комбікормів, які постачаються на китайський ринок. І план спільних заходів партійної школи ЦК КПК та РАНХіГС. Також було підписано 6 угод про співпрацю та обмін новинами між різними ЗМІ та інформагентствами. 5 угод про партнерство між університетами. Причому з боку РФ ТОПи – СПбГУ та МФТІ, з китайською, скажімо так, четвертий десяток.
