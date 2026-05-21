«Беспредельная дружба» дала сбой: чем завершился визит Путина в Китай

Кравцев Сергей
Визит главы Кремля Владимир Путин в Китай не принес Москве ожидаемого прорыва по крупнейшему энергетическому проекту последних лет — газопроводу "Сила Сибири-2". Несмотря на громкие заявления о "безграничном партнерстве", стороны так и не подписали соглашения по строительству магистрали, которое должно было стать для России заменой утраченного европейского рынка газа. Об этом говорят в Институте изучения войны. При этом Путин и Си заверили друг друга, что их страны вместе должны способствовать формированию "более справедливого мирового порядка" и пожаловались на "бесконтрольный разгул односторонней гегемонии" в мире. О чем говорят заявления, сделанные Пекином и Москвой по результатам переговоров? Можно ли сказать, что они стали провальными для Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Путин и Си Цзиньпин.
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что визит Путина в Китай ярко показал, как на самом деле работает их так называемое безграничное партнерство. На публику лидеры традиционно много говорили о новом справедливом мире и борьбе с американским влиянием, но это только красивая обертка. Каждый пытался держать лицо и по-своему комплементарно для себя трактовал этот контакт.
По ее словам, китайцы сейчас чувствуют себя хозяевами положения и ведут игру исключительно на своих условиях. Они требуют от России колоссальных скидок на газ, почти по внутренним российским ценам, и совсем не спешат укладываться в строительство трубы.
Александра Решмедилова говорит, что называть этот выезд полным провалом для Кремля не совсем верно, это скорее жесткое приземление. Нефть продолжает подпитывать российскую экономику и нужды фронта.
Александра Решмедилова отмечает, Пекин просто покупает лояльность Москвы по минимальной цене, оставляя за собой право решать, когда и на каких условиях открывать свой кошелек.
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, чтобы понять, провальным или не провальным был визит Путина в Китай, нужно смотреть список "документов" подписанных Путиным и Си в Китае.
По его словам, единственное реальное соглашение на уровне правительств – строительство второй линии железной дороги Маньчжоули-Забайкал с шириной колеи 1435 мм. Для удобства поставок российских ресурсов. Протокол между таможнями о фитосанитарном контроле российских комбикормов, которые поставляются на китайский рынок. И план совместных мероприятий партийной школы ЦК КПК и РАНХиГС. Также было подписано 6 соглашения о "сотрудничестве" и обмене новостями между различными СМИ и информагентствами. 5 соглашений о партнёрстве между университетами. Причём со стороны РФ ТОПы – СПбГУ и МФТИ, с китайской, скажем так, четвёртый десяток.
