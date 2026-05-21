«Беспредельная дружба» дала сбой: чем завершился визит Путина в Китай

Визит главы Кремля Владимир Путин в Китай не принес Москве ожидаемого прорыва по крупнейшему энергетическому проекту последних лет — газопроводу "Сила Сибири-2". Несмотря на громкие заявления о "безграничном партнерстве", стороны так и не подписали соглашения по строительству магистрали, которое должно было стать для России заменой утраченного европейского рынка газа. Об этом говорят в Институте изучения войны. При этом Путин и Си заверили друг друга, что их страны вместе должны способствовать формированию "более справедливого мирового порядка" и пожаловались на "бесконтрольный разгул односторонней гегемонии" в мире. О чем говорят заявления, сделанные Пекином и Москвой по результатам переговоров? Можно ли сказать, что они стали провальными для Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Пекин покупает лояльность Москвы по минимальной цене

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что визит Путина в Китай ярко показал, как на самом деле работает их так называемое безграничное партнерство. На публику лидеры традиционно много говорили о новом справедливом мире и борьбе с американским влиянием, но это только красивая обертка. Каждый пытался держать лицо и по-своему комплементарно для себя трактовал этот контакт.

Когда дело дошло до денег и конкретных подписей под газовым контрактом Сила Сибири-2, Китай просто нажал на тормоза. Для Москвы этот газопровод был критически важен, чтобы хоть как-то заменить утраченный европейский рынок, но Пекин не собирается никого спасать просто так", – отметила эксперт.

По ее словам, китайцы сейчас чувствуют себя хозяевами положения и ведут игру исключительно на своих условиях. Они требуют от России колоссальных скидок на газ, почти по внутренним российским ценам, и совсем не спешат укладываться в строительство трубы.

"К тому же Пекин прекрасно учится на чужих ошибках. Они видели, как Европа подсела на российскую газовую иглу и теперь ни за что не позволят Кремлю стать их главным поставщиком, поэтому спокойно диверсифицируют закупки через Центральную Азию", – добавляет собеседница портала "Комментарии".

Александра Решмедилова говорит, что называть этот выезд полным провалом для Кремля не совсем верно, это скорее жесткое приземление. Нефть продолжает подпитывать российскую экономику и нужды фронта.

"Более того, в политическом плане Путин получил то, за чем ехал, а именно картинку для домашнего телевизора, что Россия якобы не в изоляции и имеет мощного союзника. Си Цзиньпин подтвердил, что готов прикрывать Москву на дипломатическом уровне, но платить за чужие геополитические авантюры китайский бизнес точно не будет из-за страха попасть под жесткие западные санкции. В итоге мы увидели окончательное закрепление новой реальности, где Россия официально превратилась в младшего партнера. Китай готов поддерживать жизнедеятельность российской экономики и покупать ее дешевые ресурсы, но исключительно из-за собственной выгоды. Постепенно поглощая и размывая мощность России", – отметила эксперт.

Александра Решмедилова отмечает, Пекин просто покупает лояльность Москвы по минимальной цене, оставляя за собой право решать, когда и на каких условиях открывать свой кошелек.

Если считать количество документов – визит Путина супер успешный

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, чтобы понять, провальным или не провальным был визит Путина в Китай, нужно смотреть список "документов" подписанных Путиным и Си в Китае.

"Что могу сказать, так элегантно Путина давно не посылали. Итак, что мы имеем: 2 совместные политические декларации, где первая – фактически декларация поддержки Россией китайской концепции глобальной цивилизационной инициативы. Вторая — "дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия" не содержит ни одного нового пункта, кроме вопросов строительства трансграничных мостов, но которые ... будут принадлежать Китаю. В остальном "стороны продолжат...". А, что же остальные 40 документов? И тут самое забавное. Это 22 меморандума и заявления", – отметил эксперт.

По его словам, единственное реальное соглашение на уровне правительств – строительство второй линии железной дороги Маньчжоули-Забайкал с шириной колеи 1435 мм. Для удобства поставок российских ресурсов. Протокол между таможнями о фитосанитарном контроле российских комбикормов, которые поставляются на китайский рынок. И план совместных мероприятий партийной школы ЦК КПК и РАНХиГС. Также было подписано 6 соглашения о "сотрудничестве" и обмене новостями между различными СМИ и информагентствами. 5 соглашений о партнёрстве между университетами. Причём со стороны РФ ТОПы – СПбГУ и МФТИ, с китайской, скажем так, четвёртый десяток.

"Одним словом, если считать количество документов – визит супер успешный. Если читать, что именно подписали, то надо отдать должное Пекину. С одной стороны, показали Путину место. Но решили публично, чтобы это было очевидно в РФ его пока не унижать. Соглашения между СМИ уже заставили оргазмировать российские медиа (китайцы могут и контент купить и даже на стажировку позвать) — новый друг готов денег подкинуть. Значит визит удачный", – отметил эксперт.

