Сі не врятував Путіна: у США розповіли, яке важливе питання зависло після переговорів у Пекіні
Сі не врятував Путіна: у США розповіли, яке важливе питання зависло після переговорів у Пекіні

Москва розраховувала продавити «Силу Сибіру-2», але Китай знову залишив Росію без ключової угоди та показав межі «стратегічного партнерства»

21 травня 2026, 07:29
Кравцев Сергей

Візит глави Кремля Володимир Путін до Китаю не приніс Москві очікуваного прориву за найбільшим енергетичним проектом останніх років – газопроводом "Сила Сибіру-2". Незважаючи на гучні заяви про "безмежне партнерство", сторони так і не підписали угоди щодо будівництва магістралі, яка мала стати для Росії заміною втраченого європейського ринку газу.

Під час переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном російська сторона намагалася досягти остаточного схвалення проекту. Планувалося, що новий трубопровід дозволить щороку постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів газу. Проте переговори завершились без конкретного результату.

Замість масштабної угоди Москва та Пекін обмежилися підписанням близько 40 документів міжурядового та корпоративного рівня щодо економічного співробітництва. Також сторони ухвалили спільні декларації про "багатополярний світ" та поглиблення стратегічної взаємодії.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, відсутність угоди щодо "Сили Сибіру-2" демонструє реальні межі російсько-китайського партнерства. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія гостро потребує нових ринків збуту газу, тоді як Китай використовує залежність Москви для отримання максимально вигідних умов.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков раніше називав газопровід одним із ключових пунктів візиту Путіна до Пекіна. Проте, навіть після переговорів Кремль не зміг назвати терміни запуску проекту.

Експерти вважають, що Пекін свідомо затягує рішення, посилюючи власні позиції у переговорах. Для Москви це стає болючим сигналом: Китай залишається головним економічним партнером Росії, але не поспішає рятувати російську економіку ціною власних інтересів.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-20-2026/
