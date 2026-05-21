Си не спас Путина: в США рассказали, какой важный вопрос завис после переговоров в Пекине
Си не спас Путина: в США рассказали, какой важный вопрос завис после переговоров в Пекине

Москва рассчитывала продавить «Силу Сибири-2», но Китай вновь оставил Россию без ключевого соглашения и показал пределы «стратегического партнерства»

21 мая 2026, 07:29
Кравцев Сергей

Визит главы Кремля Владимир Путин в Китай не принес Москве ожидаемого прорыва по крупнейшему энергетическому проекту последних лет – газопроводу "Сила Сибири-2". Несмотря на громкие заявления о "безграничном партнерстве", стороны так и не подписали соглашение по строительству магистрали, которая должна была стать для России заменой утраченного европейского рынка газа.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином российская сторона пыталась добиться окончательного одобрения проекта. Планировалось, что новый трубопровод позволит ежегодно поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа. Однако переговоры завершились без конкретного результата.

Вместо масштабной сделки Москва и Пекин ограничились подписанием около 40 документов межправительственного и корпоративного уровня, касающихся экономического сотрудничества. Также стороны приняли совместные декларации о "многополярном мире" и углублении стратегического взаимодействия.

По данным аналитиков Института изучения войны, отсутствие соглашения по "Силе Сибири-2" демонстрирует реальные пределы российско-китайского партнерства. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия остро нуждается в новых рынках сбыта газа, тогда как Китай использует зависимость Москвы для получения максимально выгодных условий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее называл газопровод одним из ключевых пунктов визита Путина в Пекин. Однако даже после переговоров Кремль не смог назвать сроки запуска проекта.

Эксперты считают, что Пекин сознательно затягивает решение, усиливая собственные позиции в переговорах. Для Москвы это становится болезненным сигналом: Китай остается главным экономическим партнером России, но не спешит спасать российскую экономику ценой собственных интересов.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-20-2026/
