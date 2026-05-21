Си так и не услышал Путина: Кремль не смог продавить главный проект с Китаем

Глава Кремля Владимир Путин не смог добиться от китайского лидера Си Цзиньпина согласия на строительство стратегического газопровода "Сила Сибири-2". Как сообщает The Washington Post, переговоры в Пекине не принесли Москве ожидаемого прорыва, несмотря на высокие ставки для российской экономики.

По данным издания, Путин рассчитывал убедить Китай ускорить запуск масштабного проекта, который должен был ежегодно поставлять в КНР до 50 миллиардов кубометров российского газа. Однако по итогам встречи конкретных договорённостей так и не прозвучало.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что сроки реализации проекта до сих пор не определены. По его словам, стороны якобы уже понимают основные параметры маршрута и строительства, однако ряд деталей ещё требует согласования.

На фоне провала переговоров аналитики обращают внимание на растущую зависимость Москвы от Пекина. При этом Кремль всё чаще выражает беспокойство из-за роли Китая в поставках компонентов, которые используются в производстве украинских беспилотников. Именно эти технологии позволили Украине резко увеличить выпуск дронов за последний год.

Несмотря на отсутствие прогресса по газопроводу, Си и Путин выступили единым фронтом против политики США. В совместных заявлениях стороны раскритиковали "одностороннюю гегемонию" Вашингтона и подтвердили намерение углублять стратегическое партнёрство.

Проект "Сила Сибири-2" остаётся одним из ключевых для России после потери европейского газового рынка. Однако строительство магистрали потребует колоссальных затрат и может растянуться на десятилетие. Пока же Китай предпочитает наращивать закупки через уже действующую "Силу Сибири-1", не спеша спасать российские экспортные амбиции.

