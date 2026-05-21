Сі так і не почув Путіна: Кремль не зміг продавити головний проект із Китаєм

Глава Кремля Володимир Путін не зміг домогтися від китайського лідера Сі Цзіньпіна згоди на будівництво стратегічного газопроводу "Сила Сибіру-2". Переговори в Пекіні не принесли Москві очікуваного прориву, незважаючи на високі ставки для російської економіки.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Путін розраховував переконати Китай прискорити запуск масштабного проекту, який мав щороку постачати до КНР до 50 мільярдів кубометрів російського газу. Проте, за підсумками зустрічі конкретних домовленостей так і не прозвучало.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що терміни реалізації проекту досі не визначені. За його словами, сторони нібито вже розуміють основні параметри маршруту та будівництва, проте низка деталей ще потребує узгодження.

На тлі провалу переговорів аналітики звертають увагу на зростаючу залежність Москви від Пекіна. При цьому Кремль все частіше висловлює занепокоєння через роль Китаю у постачанні компонентів, які використовуються у виробництві українських безпілотників. Саме ці технології дозволили Україні різко збільшити випуск дронів за останній рік.

Незважаючи на відсутність прогресу газопроводом, Сі та Путін виступили єдиним фронтом проти політики США. У спільних заявах сторони розкритикували "односторонню гегемонію" Вашингтона та підтвердили намір поглиблювати стратегічне партнерство.

Проект "Сила Сибіру-2" залишається одним із ключових для Росії після втрати європейського газового ринку. Однак будівництво магістралі вимагатиме колосальних витрат і може розтягнутися на десятиліття. Поки що Китай вважає за краще нарощувати закупівлі через уже діючу "Силу Сибіру-1", не поспішаючи рятувати російські експортні амбіції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи отримав Путін джекпот від візиту до Сі: про що говорять китайські домовленості.



