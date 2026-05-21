logo_ukra

BTC/USD

77942

ETH/USD

2142.86

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Сі так і не почув Путіна: Кремль не зміг продавити головний проект із Китаєм
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі так і не почув Путіна: Кремль не зміг продавити головний проект із Китаєм

Пекін затягує рішення щодо Силі Сибіру-2, а Москва ризикує втратити надію на новий ринок після провалу в Європі

21 травня 2026, 07:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Кремля Володимир Путін не зміг домогтися від китайського лідера Сі Цзіньпіна згоди на будівництво стратегічного газопроводу "Сила Сибіру-2". Переговори в Пекіні не принесли Москві очікуваного прориву, незважаючи на високі ставки для російської економіки.

Сі так і не почув Путіна: Кремль не зміг продавити головний проект із Китаєм

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Путін розраховував переконати Китай прискорити запуск масштабного проекту, який мав щороку постачати до КНР до 50 мільярдів кубометрів російського газу. Проте, за підсумками зустрічі конкретних домовленостей так і не прозвучало.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що терміни реалізації проекту досі не визначені. За його словами, сторони нібито вже розуміють основні параметри маршруту та будівництва, проте низка деталей ще потребує узгодження.

На тлі провалу переговорів аналітики звертають увагу на зростаючу залежність Москви від Пекіна. При цьому Кремль все частіше висловлює занепокоєння через роль Китаю у постачанні компонентів, які використовуються у виробництві українських безпілотників. Саме ці технології дозволили Україні різко збільшити випуск дронів за останній рік.

Незважаючи на відсутність прогресу газопроводом, Сі та Путін виступили єдиним фронтом проти політики США. У спільних заявах сторони розкритикували "односторонню гегемонію" Вашингтона та підтвердили намір поглиблювати стратегічне партнерство.

Проект "Сила Сибіру-2" залишається одним із ключових для Росії після втрати європейського газового ринку. Однак будівництво магістралі вимагатиме колосальних витрат і може розтягнутися на десятиліття. Поки що Китай вважає за краще нарощувати закупівлі через уже діючу "Силу Сибіру-1", не поспішаючи рятувати російські експортні амбіції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи отримав Путін джекпот від візиту до Сі: про що говорять китайські домовленості.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини