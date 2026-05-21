Получил ли Путин джекпот от визита к Си: о чем говорят китайские договоренности

Китай и Россия подписали ряд документов, зафиксировавших нынешний статус-кво. И это определенная победа Путина. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Эксперт отмечает, что несмотря на много пафоса и вбросов от россиян, финальный документ оказался более чем декларативным. Никакого весомого прорыва мы не увидели и не услышали. И главное, никаких договоренностей по Силе Сибири-2 нет. Китай не будет вкладываться в Россию, не будет передавать технологии и останется покупателем последней надежды.

"Россия продолжает, как собака на сене, расторговать между Китаем и США северный морской путь и ресурсы возле него. Но пока ни Америка, ни КНР не готовы идти на широкие договоренности с РФ по этим вопросам. А Россия продолжает держать эти вещи как свой главный козырь, с которого они хотят сорвать джекпот. В их понимании этот джекпот – одновременное вхождение двух стран в эти проекты с параллельным экспортом в Россию технологий, денег и снятия санкций", – отметил политолог.

Вадим Денисенко уточняет, несмотря на это, визит Путин может считать удачным. Он получил добро на то, что правила игры не изменятся, а значит, поставки оборудования для ВПК будут продолжены.

"Таким образом, есть ситуация при которой Путин имеет возможность не ставить войну на паузу. Правда, и больших прорывов у него не предвидится", – отметил эксперт.

По его словам, здесь мы подходим к самому важному. Путин хочет продолжать войну не потому, что верит в летнюю операцию. В отличие от прошлой весны – он вряд ли уверен в результатах. Он просто не может приостановить эту войну. Остановка войны в нынешних условиях будет означать для него политическую смерть. Главный расчет Путина лежит в двух иллюзиях. Первая: внутренняя ситуация в Украине приведет к протестам и полной дестабилизации власти. Вторая: из-за дефицита энергоресурсов ЕС начнет снимать санкции и закупать российские газ и нефть.

