Чи отримав Путін джекпот з візиту до Сі: про що говорять китайські домовленості

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китай та Росія підписали ряд документів, які зафіксували нинішній статус-кво. І це є певною перемогою Путіна. Про це розповів Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, попри багато пафосу і вкидів від росіян, фінальний документ виявився більш ніж декларативним. Жодного вагомого прориву ми не побачили і не почули. І головне, ніяких домовленостей по Силі Сибіру-2 нема. Китай не буде вкладатися в Росію, не буде передавати технології і залишиться покупцем останньої надії.
Вадим Денисенко уточнює, попри це, візит Путін може вважати вдалим. Він отримав добро на те, що правила гри не зміняться, а це означає, що поставки обладнання для ВПК будуть продовжені.
За його словами, тут ми підходимо до найважливішого. Путін хоче продовжувати війну не тому, що вірить в літню операцію. На відміну від минулої весни – він навряд чи впевнений в результатах. Він просто не може зупинити цю війну. Зупинка війни в нинішніх умовах означатиме для нього політичну смерть. Головний розрахунок Путіна лежить в двох ілюзіях. Перша: внутрішня ситуація в Україні призведе до протестів і повної дестабілізації влади. Друга: через дефіцит енергоресурсів ЄС почне знімати санкції і закуповувати російські газ та нафту.
Читайте також на порталі "Коментарі" - Китай між Трампом і Путіним: чи готовий Пекін здати Кремль заради великої угоди зі США.