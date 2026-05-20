Китай між Трампом і Путіним: чи готовий Пекін здати Кремль заради великої угоди зі США

Спочатку Пекін відвідав президент США Дональд Трамп. Тепер з візитом в КНР російський диктатор Володимир Путін. При цьому від час саміту Трампа та Сі у Пекіні заявили про готовність разом з Вашингтоном "відігравати конструктивну роль" у вирішенні війни в Україні. Чи може наразі Китай включитися у переговорний трек? Яка вірогідність, що КНР вигідно завершення війни? Питання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Трамп, Сі Цзіньпін та Путін

Пекін ще не зовсім викрутив руки Путіну

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що наразі дуже схоже на те, що Пекін ще не зовсім викрутив руки Путіну. Тому, можливо, все ж таки, не готовий.

"По сьогоднішній зустріч, зокрема, стало зрозумілим, що це все просто слова. Зокрема про "Силу Сибіру-2". Ніяких конкретних домовленостей між Пекіном і Москвою немає. Пішли якісь такі інсайди, що Китай просить зменшити ціну на той газ, що є. Насправді війна ослаблює Путіна, Росію і це Китаю вигідно. Не до кінця, звичайно, щоб Росія загнулася, але, щоб вона ставала слабшою, звичайно, вигідно. Можна з неї робити все, що їм треба", – зазначив експерт.

Щодо можливого включення Китаю у переговори, то Олексій Голобуцький говорить, що це було б можливо, якби це була пряма зацікавленість і відповідальність конкретно Китаю. А зараз це виглядає, як гра Китаю з Америкою.

"Звичайно, втручатися у переговори, заради Трампа, щоб він заявив про закінчення війни, Китай не буде. А самостійно розпочинати переговорний трек, тут вже інше питання. Це вже питання наших європейських партнерів, самої України і так далі. Тобто зараз Китаю це просто для чого? Заради чого? Інша справа, якби Китай був головним творцем, і це б визнавалося звичайно ще й Україною, то, можливо, був би якийсь сенс. А так його немає, принаймні на даному етапі. Я не бачу такої готовності Пекіна", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За словами Олексія Голобуцького, Путін показав, що за ним стоїть Китай і показав, що Росія не виходить зі сфери впливу Китаю і не збирається виходити.

"На зустрічах у КНР кожний свої задачі виконав. Путін з самого початку знаходиться в програшній ситуації, саме стратегічно програшній. Тактично вона може виглядати навіть виграшною. Бо, якби не було за спиною РФ Китаю, економіки китайської, можливості зменшувати певні ризики з допомогою Китаю, то Москві прийшлося б набагато складніше. Але стратегічно це в будь-якому разі програш", – підсумував політтехнолог.

Між Росією і Китаєм є принципова відмінність

Політичний експерт Сергій Таран зазначив, залучення Китаю до дипломатичного треку про завершення російсько-української війни вже викликало панічну реакцію у Кремлі.

"Бо якби Трампу таки вдалося досягти глобальної угоди з Китаєм, частиною цих домовленостей був би мир в Європі. Це вигідніше Китаю, ніж прибутки з торгівлі товарами подвійного призначення", – зазначив експерт.

"Ми прекрасно розуміємо, що якби Китай справді був залучений до переговорного процесу і хотів закінчення війни між Росією і Україною, давно це зробив і міг би зробити це ефективно. Достатньо було би припинити постачати продукцію подвійного призначення до Росії, достатньо було би припинити купувати російську нафту. Але, щоб Китай це зробив – для цього потрібно, щоб Китай сильно попросили. Простіше кажучи, потрібно щоби Трамп запропонував Китаю щось таке, після чого Китай не міг би відмовити", – зазначив експерт.

За його словами, хоча Китай і Росія не є демократіями, їхні глобальні інтереси різні: Китай робить свій політичний капітал на економіці та захопленні ринків, Росія – на війнах та захопленні територій.

"Глобальні війни Китаю не вигідні, бо від цього втрачає китайська економіка. Ця принципова відмінність між стратегіями Китаю та Росії вікдриває можливість для США окремо домовитися з Китаєм про сприяння завершенню багатьох воєн, в тому числі – російсько-української", – висловися Сергій Таран.

