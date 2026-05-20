Сі та Путін кинули виклик США: яка заява точно не сподобається Трампу

Сі Цзіньпін та Володимир Путін після переговорів у Пекіні підписали масштабну декларацію про "багатополярний світовий порядок", у якій розкритикували політику США та проект американської системи ПРО "Золотий купол". Про це повідомляє Reuters.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Документ обсягом майже 10 тисяч слів торкається питань ядерної безпеки, Тайваню та глобального балансу сил. Москва та Пекін заявили, що епоха домінування окремих держав добігає кінця, однак світ, за їхньою версією, ризикує знову скотитися до "законів джунглів".

Особливу увагу у декларації приділено ініціативі президента США Дональда Трампа щодо створення нової системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Лідери РФ та Китаю вважають, що такі дії підривають стратегічну стабільність та провокують нову гонку озброєнь.

Загалом у рамках візиту Путіна сторони підписали близько двох десятків угод у сферах економіки, торгівлі, освіти та технологій. Проте очікуваного прориву ключовим для Кремля газопроводом "Сила Сибіру-2" так і не сталося.

Незважаючи на багаторічні переговори, Москва та Пекін досі не узгодили вартість постачання, терміни будівництва та остаточні параметри проекту. Фактично Китай продовжує затягувати рішення, залишаючи Росію у підвішеному стані на тлі втрати європейського газового ринку.

Експерти зазначають, що гучні заяви про "новий світовий порядок" контрастують із відсутністю конкретних економічних домовленостей, які справді могли б посилити позиції Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сі попередив Трампа про крах Путіна: у Китаї побачили перелом у війні проти України.



