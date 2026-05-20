logo_ukra

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Сі та Путін кинули виклик США: яка заява точно не сподобається Трампу
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі та Путін кинули виклик США: яка заява точно не сподобається Трампу

Китай та Росія виступили проти «Золотого купола» Трампа, але провалили головний газовий проект Кремля

20 травня 2026, 15:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сі Цзіньпін та Володимир Путін після переговорів у Пекіні підписали масштабну декларацію про "багатополярний світовий порядок", у якій розкритикували політику США та проект американської системи ПРО "Золотий купол". Про це повідомляє Reuters.

Сі та Путін кинули виклик США: яка заява точно не сподобається Трампу

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Документ обсягом майже 10 тисяч слів торкається питань ядерної безпеки, Тайваню та глобального балансу сил. Москва та Пекін заявили, що епоха домінування окремих держав добігає кінця, однак світ, за їхньою версією, ризикує знову скотитися до "законів джунглів".

Особливу увагу у декларації приділено ініціативі президента США Дональда Трампа щодо створення нової системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Лідери РФ та Китаю вважають, що такі дії підривають стратегічну стабільність та провокують нову гонку озброєнь.

Загалом у рамках візиту Путіна сторони підписали близько двох десятків угод у сферах економіки, торгівлі, освіти та технологій. Проте очікуваного прориву ключовим для Кремля газопроводом "Сила Сибіру-2" так і не сталося.

Незважаючи на багаторічні переговори, Москва та Пекін досі не узгодили вартість постачання, терміни будівництва та остаточні параметри проекту. Фактично Китай продовжує затягувати рішення, залишаючи Росію у підвішеному стані на тлі втрати європейського газового ринку.

Експерти зазначають, що гучні заяви про "новий світовий порядок" контрастують із відсутністю конкретних економічних домовленостей, які справді могли б посилити позиції Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сі попередив Трампа про крах Путіна: у Китаї побачили перелом у війні проти України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/nuclear-energy-taiwan-trumps-golden-dome-key-points-xi-putin-talks-2026-05-20/
Теги:

Новини

Всі новини