Си Цзиньпин и Владимир Путин после переговоров в Пекине подписали масштабную декларацию о "многополярном мировом порядке", в которой раскритиковали политику США и проект американской системы ПРО "Золотой купол". Об этом сообщает Reuters.

Документ объемом почти 10 тысяч слов затрагивает вопросы ядерной безопасности, Тайваня и глобального баланса сил. Москва и Пекин заявили, что эпоха доминирования отдельных государств подходит к концу, однако мир, по их версии, рискует вновь скатиться к "законам джунглей".

Особое внимание в декларации уделено инициативе президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Лидеры РФ и Китая считают, что такие действия подрывают стратегическую стабильность и провоцируют новую гонку вооружений.

Всего в рамках визита Путина стороны подписали около двух десятков соглашений в сферах экономики, торговли, образования и технологий. Однако ожидаемого прорыва по ключевому для Кремля газопроводу "Сила Сибири-2" так и не произошло.

Несмотря на многолетние переговоры, Москва и Пекин до сих пор не согласовали стоимость поставок, сроки строительства и окончательные параметры проекта. Фактически Китай продолжает затягивать решение, оставляя Россию в подвешенном состоянии на фоне потери европейского газового рынка.

Эксперты отмечают, что громкие заявления о "новом мировом порядке" контрастируют с отсутствием конкретных экономических договоренностей, которые действительно могли бы усилить позиции Кремля.

