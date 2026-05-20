logo

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Си и Путин бросили вызов США: какое заявление точно не понравится Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Си и Путин бросили вызов США: какое заявление точно не понравится Трампу

Китай и Россия выступили против «Золотого купола» Трампа, но провалили главный газовый проект Кремля

20 мая 2026, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Си Цзиньпин и Владимир Путин после переговоров в Пекине подписали масштабную декларацию о "многополярном мировом порядке", в которой раскритиковали политику США и проект американской системы ПРО "Золотой купол". Об этом сообщает Reuters.

Си и Путин бросили вызов США: какое заявление точно не понравится Трампу

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Документ объемом почти 10 тысяч слов затрагивает вопросы ядерной безопасности, Тайваня и глобального баланса сил. Москва и Пекин заявили, что эпоха доминирования отдельных государств подходит к концу, однако мир, по их версии, рискует вновь скатиться к "законам джунглей".

Особое внимание в декларации уделено инициативе президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны "Золотой купол". 

Лидеры РФ и Китая считают, что такие действия подрывают стратегическую стабильность и провоцируют новую гонку вооружений.

Всего в рамках визита Путина стороны подписали около двух десятков соглашений в сферах экономики, торговли, образования и технологий. Однако ожидаемого прорыва по ключевому для Кремля газопроводу "Сила Сибири-2" так и не произошло.

Несмотря на многолетние переговоры, Москва и Пекин до сих пор не согласовали стоимость поставок, сроки строительства и окончательные параметры проекта. Фактически Китай продолжает затягивать решение, оставляя Россию в подвешенном состоянии на фоне потери европейского газового рынка.

Эксперты отмечают, что громкие заявления о "новом мировом порядке" контрастируют с отсутствием конкретных экономических договоренностей, которые действительно могли бы усилить позиции Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си предупредил Трампа о крахе Путина: в Китае увидели перелом в войне против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/finance/nuclear-energy-taiwan-trumps-golden-dome-key-points-xi-putin-talks-2026-05-20/
Теги:

Новости

Все новости