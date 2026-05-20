Си предупредил Трампа о крахе Путина: в Китае увидели перелом в войне против Украины

Во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин китайский лидер Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о войне в Украине. По данным CNN, глава КНР дал понять, что российский диктатор Владимир Путин однажды может пожалеть о вторжении, а развитие событий на фронте все больше подтверждает такую оценку.

Как отмечает издание, Москва рассчитывала в 2026 году полностью захватить Донбасс, однако эти планы провалились. Более того, инициативу на отдельных направлениях начала перехватывать Украина. Российская армия, по оценкам журналистов, ежемесячно теряет от 30 до 40 тысяч убитыми и ранеными, тогда как заметных стратегических успехов Кремль добиться не смог.

Особое внимание аналитики обратили на недавние слова самого Путина о том, что война якобы может "подходить к концу". CNN называет это заявление крайне показательным, поскольку ранее Кремль представлял конфликт как долгую экзистенциальную борьбу, ради которой Россия готова идти на любые жертвы.

Журналисты подчеркивают: первоначальные цели вторжения – подчинение Украины, ослабление НАТО и восстановление доминирования России в Евразии – становятся для Москвы практически недостижимыми. О захвате Киева, который был одной из ключевых задач Кремля в начале войны, речь уже не идет.

В материале также отмечается, что слова Си Цзиньпина важны не только в контексте России, но и для ситуации вокруг Тайваня. В Вашингтоне считают, что успех сопротивления Украины и консолидация Запада могут стать сигналом для Пекина о цене возможной агрессии против острова.

По мнению CNN, администрация Трампа ошибалась, полагая, что Украина как более слабая сторона неизбежно должна пойти на уступки ради мира. Теперь, считают журналисты, ситуация меняется: именно Россия становится все более уязвимой, а это открывает новые возможности для давления на Кремль и дипломатического урегулирования войны на условиях, приемлемых для Киева.

