logo_ukra

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Сі попередив Трампа про крах Путіна: у Китаї побачили перелом у війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Сі попередив Трампа про крах Путіна: у Китаї побачили перелом у війні проти України

Москва втрачає ініціативу, а Кремль вперше заговорив про кінець війни: у США вважають, що Росія стає дедалі вразливішою.

20 травня 2026, 14:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна китайський лідер Сі Цзіньпін зробив несподівану заяву про війну в Україні. За даними CNN, глава КНР дав зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін якось може пошкодувати про вторгнення, а розвиток подій на фронті дедалі більше підтверджує таку оцінку.

Сі попередив Трампа про крах Путіна: у Китаї побачили перелом у війні проти України

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, Москва розраховувала 2026 року повністю захопити Донбас, проте ці плани провалилися. Більше того, ініціативу на окремих напрямках почала перехоплювати Україна. Російська армія, за оцінками журналістів, щомісяця втрачає від 30 до 40 тисяч убитими та пораненими, тоді як помітних стратегічних успіхів Кремль досягти не зміг.

Особливу увагу аналітики звернули на недавні слова самого Путіна про те, що війна нібито може "добігати кінця". CNN називає цю заяву дуже показовою, оскільки раніше Кремль представляв конфлікт як довгу екзистенційну боротьбу, заради якої Росія готова йти на будь-які жертви.

Журналісти наголошують: початкові цілі вторгнення – підпорядкування України, ослаблення НАТО та відновлення домінування Росії в Євразії – стають для Москви практично недосяжними. Про захоплення Києва, яке було одним із ключових завдань Кремля на початку війни, вже не йдеться.

У матеріалі також зазначається, що слова Сі Цзіньпіна важливі не лише в контексті Росії, а й для ситуації навколо Тайваню. У Вашингтоні вважають, що успіх опору України та консолідація Заходу можуть стати сигналом для Пекіна щодо ціни можливої агресії проти острова.

На думку CNN, адміністрація Трампа помилялася, вважаючи, що Україна як слабкіша сторона неминуче має піти на поступки заради миру. Тепер, вважають журналісти, ситуація змінюється: саме Росія стає дедалі вразливішою, а це відкриває нові можливості для тиску на Кремль та дипломатичного врегулювання війни на умовах, прийнятних для Києва.

Читайте також на порталі "Коментарі" – тепер усе стало на свої місця: у США розкрили, як Пекін використовує війну в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/20/politics/russia-losing-ukraine-mcgurk-analysis
Теги:

Новини

Всі новини