Сі попередив Трампа про крах Путіна: у Китаї побачили перелом у війні проти України

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна китайський лідер Сі Цзіньпін зробив несподівану заяву про війну в Україні. За даними CNN, глава КНР дав зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін якось може пошкодувати про вторгнення, а розвиток подій на фронті дедалі більше підтверджує таку оцінку.

Як зазначає видання, Москва розраховувала 2026 року повністю захопити Донбас, проте ці плани провалилися. Більше того, ініціативу на окремих напрямках почала перехоплювати Україна. Російська армія, за оцінками журналістів, щомісяця втрачає від 30 до 40 тисяч убитими та пораненими, тоді як помітних стратегічних успіхів Кремль досягти не зміг.

Особливу увагу аналітики звернули на недавні слова самого Путіна про те, що війна нібито може "добігати кінця". CNN називає цю заяву дуже показовою, оскільки раніше Кремль представляв конфлікт як довгу екзистенційну боротьбу, заради якої Росія готова йти на будь-які жертви.

Журналісти наголошують: початкові цілі вторгнення – підпорядкування України, ослаблення НАТО та відновлення домінування Росії в Євразії – стають для Москви практично недосяжними. Про захоплення Києва, яке було одним із ключових завдань Кремля на початку війни, вже не йдеться.

У матеріалі також зазначається, що слова Сі Цзіньпіна важливі не лише в контексті Росії, а й для ситуації навколо Тайваню. У Вашингтоні вважають, що успіх опору України та консолідація Заходу можуть стати сигналом для Пекіна щодо ціни можливої агресії проти острова.

На думку CNN, адміністрація Трампа помилялася, вважаючи, що Україна як слабкіша сторона неминуче має піти на поступки заради миру. Тепер, вважають журналісти, ситуація змінюється: саме Росія стає дедалі вразливішою, а це відкриває нові можливості для тиску на Кремль та дипломатичного врегулювання війни на умовах, прийнятних для Києва.

