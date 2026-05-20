Китай между Трампом и Путиным: готов ли Пекин сдать Кремль ради крупного соглашения с США

Первоначально Пекин посетил президент США Дональд Трамп. Теперь с визитом в КНР российский диктатор Владимир Путин. При этом по итогам саммита Трампа и Си в Пекине заявили о готовности вместе с Вашингтоном "играть конструктивную роль" в решении войны в Украине. Может ли Китай включиться в переговорный трек? Какова вероятность, что КНР выгодно завершение войны? Вопрос "Комментарии" разбирался в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Трамп, Си Цзиньпин и Путин

Пекин еще не совсем выкрутил руки Путину

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что пока очень похоже на то, что Пекин еще не совсем выкрутил руки Путину. Поэтому, возможно, все же не готов.

"По сегодняшней встрече, в частности, стало ясно, что это все просто слова. В частности о "Силе Сибири-2". Никаких конкретных договоренностей между Пекином и Москвой нет. Пошли какие-то такие инсайды, что Китай просит снизить цену на имеющийся газ. На самом деле война ослабляет Путина, Россию и Китаю это выгодно. Не до конца, конечно, чтобы Россия загнулась, но чтобы она становилась слабее, конечно, выгодно. Можно из нее делать все, что им нужно", – отметил эксперт.

Что касается возможного включения Китая в переговоры, то Алексей Голобуцкий говорит, что это было бы возможно, если бы это была прямая заинтересованность и ответственность Китая. А сейчас это выглядит как игра Китая с Америкой.

"Конечно, вмешиваться в переговоры ради Трампа, чтобы он заявил об окончании войны, Китай не будет. А самостоятельно начинать переговорный трек, здесь уже другой вопрос. Это уже вопрос наших европейских партнеров, самой Украины и так далее. То есть сейчас Китаю это просто зачем? Ради чего? Другое дело, если бы Китай был главным творцом, и это признавалось бы конечно еще и Украиной, может быть, был бы какой-то смысл. А так его нет, по крайней мере, на данном этапе. Я не вижу такой готовности Пекина", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По словам Алексея Голобуцкого, Путин показал, что за ним стоит Китай и показал, что Россия не выходит из влияния Китая и не собирается выходить.

"На встречах в КНР каждый свои задачи выполнил. Путин изначально находится в проигрышной ситуации, именно стратегически проигрышный. Тактически он может выглядеть даже выигрышным. Так как, если бы не было за спиной РФ Китая, экономики китайской, возможности уменьшать определенные риски с помощью Китая, то Москве пришлось бы гораздо сложнее. Но стратегически это в любом случае проигрыш", – подытожил политтехнолог.

Между Россией и Китаем есть принципиальное отличие

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что привлечение Китая к дипломатическому треку о завершении российско-украинской войны уже вызвало паническую реакцию в Кремле.

"Ибо если бы Трампу удалось достичь глобального соглашения с Китаем, частью этих договоренностей был бы мир в Европе. Это выгоднее Китаю, чем прибыль от торговли товарами двойного назначения", – отметил эксперт.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы Китай был действительно вовлечен в переговорный процесс и хотел окончания войны между Россией и Украиной, давно это сделал и мог бы сделать это эффективно. Достаточно было бы прекратить поставку продукции двойного назначения в Россию, достаточно было бы прекратить покупать российскую нефть. Но чтобы Китай это сделал – для этого нужно, чтобы Китай сильно попросили. Проще говоря, нужно, чтобы Трамп предложил Китаю что-то такое, после чего Китай не мог бы отказать", – отметил эксперт.

По его словам, хотя Китай и Россия не являются демократиями, их глобальные интересы разные: Китай делает свой политический капитал на экономике и захвате рынков, Россия – на войнах и захвате территорий.

"Глобальные войны Китая не выгодны, потому что от этого теряет китайская экономика. Это принципиальное отличие между стратегиями Китая и России открывает возможность для США отдельно договориться с Китаем о содействии завершению многих войн, в том числе – российско-украинской", – высказался Сергей Таран.

