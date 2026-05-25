Про що говорить путінський удар по Україні: скільки "Орєшніків" накопичила Росія

Росія в ніч проти 24 травня атакувала Київ десятками балістичних ракет, "шахедами" та крилатими ракетами. Удар почався перед першою годиною ночі і тривав до ранку, в центрі столиці страшні руйнування. Повітряні сили оголошували про загрозу столиці від балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Відомо як мінімум про двох загиблих та 81 постраждалого. Про що говорить цей звірячий удар? Скільки "Орєшніків" накопичила Росія? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

Путін почав діяти неадекватно

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив в ефірі Radio NV, що російський диктатор Володимир Путін "перейшов у неадекватний стан" і наказав "використовувати все можливе" озброєння проти України.

Експерт висловив думку, що після останніх ударів Сил оборони України по російських військових об'єктах Путін став діяти неадекватно: "Він людина мстива, і тому дав відповідний наказ використати все можливе, включно з "Орєшніком"… І по максимуму — усе інше".

Він також підкреслив, що з огляду на те, що удари завдавалися по цивільних об'єктах, то "ця поведінка терориста чи звіра, загнаного в кут". "На жаль, ще не остаточно загнаного", – додав експерт.

Романенко зазначив, що Україні потрібно зосередитись на протидії Росії. Зокрема, завдавати ударів по місцях запуску "Орєшніка" та об'єктах, де виготовляється ракетна зброя, безпілотники, компоненти до них, паливо.

"На жаль, поки не вистачає потужності, щоб суттєво зупинити це виробництво та суттєво зменшити потенціал. Тому вони можуть накопичувати та завдавати таких ударів", – сказав експерт.

"Орєшнік" неможливо ігнорувати

Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт із озброєнь Defense Express заявив в ефірі Radio NV, що російські окупанти накопичили приблизно не менше 10 ракет "Орєшнік".

Експерт зазначив, що цю ракету "у нас нема чим збивати".

"Нікуди не поділася проблема, що росіяни орієнтовно як мінімум 10 таких ракет вже накопичили. Це якщо брати консервативну оцінку Головного управління розвідки. Тому що є американські оцінки, що росіяни нібито вже мають 12 ракет. Навіть із поправкою на те, що частину було відстріляно, частина була втрачена", – сказав він.

Він додав, що "Орєшнік" – це зброя, яку неможливо ігнорувати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія вдарила ракетою "Орєшнік" по Україні: куди били і які наслідки.



