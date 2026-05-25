Про що говорить путінський удар по Україні: скільки "Орєшніків" накопичила Росія

Кравцев Сергей
Росія в ніч проти 24 травня атакувала Київ десятками балістичних ракет, "шахедами" та крилатими ракетами. Удар почався перед першою годиною ночі і тривав до ранку, в центрі столиці страшні руйнування. Повітряні сили оголошували про загрозу столиці від балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Відомо як мінімум про двох загиблих та 81 постраждалого. Про що говорить цей звірячий удар? Скільки "Орєшніків" накопичила Росія? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Удар по Україні. Фото: з відкритих джерел
Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив в ефірі Radio NV, що російський диктатор Володимир Путін "перейшов у неадекватний стан" і наказав "використовувати все можливе" озброєння проти України.
Він також підкреслив, що з огляду на те, що удари завдавалися по цивільних об'єктах, то "ця поведінка терориста чи звіра, загнаного в кут". "На жаль, ще не остаточно загнаного", – додав експерт.
Романенко зазначив, що Україні потрібно зосередитись на протидії Росії. Зокрема, завдавати ударів по місцях запуску "Орєшніка" та об'єктах, де виготовляється ракетна зброя, безпілотники, компоненти до них, паливо.
Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт із озброєнь Defense Express заявив в ефірі Radio NV, що російські окупанти накопичили приблизно не менше 10 ракет "Орєшнік".
Експерт зазначив, що цю ракету "у нас нема чим збивати".
Він додав, що "Орєшнік" – це зброя, яку неможливо ігнорувати.
