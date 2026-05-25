О чем говорит путинский удар по Украине: сколько "Орешников" накопила Россия

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия в ночь на 24 мая атаковала Киев десятками баллистических ракет, "шахедами" и крылатыми ракетами. Удар начался перед часом ночи и продолжался до утра, в центре столицы страшные разрушения. Воздушные силы объявляли об угрозе столице от баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Известно как минимум о двух погибших и 81 пострадавшем. О чем говорит этот зверский удар? Сколько "Орешников" накопила Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по Украине. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин "перешел в неадекватное состояние" и отдал приказ "использовать все возможное" вооружение против Украины.
Он также подчеркнул, что, учитывая то, что удары наносились по гражданским объектам, то "это поведение террориста или зверя, загнанного в угол". "К сожалению, еще не окончательно загнанного", – добавил эксперт.
Романенко отметил, что Украине нужно сосредоточиться на противодействии России. В частности, наносить удары по местам запуска "Орешника" и объектам, где изготавливается ракетное оружие, беспилотники, компоненты к ним, топливо.
Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express заявил в эфире Radio NV, что российские оккупанты накопили приблизительно не менее 10 ракет "Орешник".
Эксперт отметил, что эту ракету "у нас нечем сбивать".
Он добавил, что "Орешник" – это оружие, которое невозможно игнорировать.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине: куда били и какие последствия.