О чем говорит путинский удар по Украине: сколько "Орешников" накопила Россия

Россия в ночь на 24 мая атаковала Киев десятками баллистических ракет, "шахедами" и крылатыми ракетами. Удар начался перед часом ночи и продолжался до утра, в центре столицы страшные разрушения. Воздушные силы объявляли об угрозе столице от баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Известно как минимум о двух погибших и 81 пострадавшем. О чем говорит этот зверский удар? Сколько "Орешников" накопила Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Путин стал действовать неадекватно

Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин "перешел в неадекватное состояние" и отдал приказ "использовать все возможное" вооружение против Украины.

Эксперт высказал мнение, что после последних ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам Путин стал действовать неадекватно: "Он человек мстительный, и поэтому отдал соответствующий приказ использовать все возможное, включая "Орешник"… И по максимуму – все остальное".

Он также подчеркнул, что, учитывая то, что удары наносились по гражданским объектам, то "это поведение террориста или зверя, загнанного в угол". "К сожалению, еще не окончательно загнанного", – добавил эксперт.

Романенко отметил, что Украине нужно сосредоточиться на противодействии России. В частности, наносить удары по местам запуска "Орешника" и объектам, где изготавливается ракетное оружие, беспилотники, компоненты к ним, топливо.

"К сожалению, пока не хватает мощности, чтобы существенно остановить это производство и существенно уменьшить потенциал. Поэтому они могут накапливать и наносить такие удары", – сказал эксперт.

"Орешник" невозможно игнорировать

Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express заявил в эфире Radio NV, что российские оккупанты накопили приблизительно не менее 10 ракет "Орешник".

Эксперт отметил, что эту ракету "у нас нечем сбивать".

"Никуда не делась проблема, что россияне ориентировочно как минимум 10 таких ракет уже накопили. Это если брать консервативную оценку Главного управления разведки. Потому что есть американские оценки, что у россиян якобы уже 12 ракет. Даже с поправкой на то, что часть была отстреляна, часть была потеряна", – сказал Киричевский.

Он добавил, что "Орешник" – это оружие, которое невозможно игнорировать.

