Про перемогу вже не йдеться: розкрито нову несподівану мету Путіна в Україні

Політолог Олег Саакян в ефірі Еспресо пояснив, що у Путіна минулого літа була унікальна можливість завершити війну на умовах, які були б прийнятними для Кремля. Тоді Дональд Трамп фактично пропонував компромісні варіанти, які могли дозволити Росії вийти з конфлікту з певними здобутками. Проте зараз ситуація змінилася: Росія намагається не програти й хоча б частково зберегти обличчя, адже стратегічні можливості Кремля значно обмежені.

Фото: з відкритих джерел

"Очевидно, що росіяни продовжуватимуть воювати до кінця. Але питання у тому, чи це буде перемога. Для Путіна і Росії кінець війни може бути зовсім не переможним. Переможний сценарій уже втрачено", — пояснив Саакян.

Політолог наголосив, що нещодавні ядерні погрози Путіна — це сигнал катастрофічної ситуації в економіці Росії та відсутності значних успіхів на фронті. Він також прогнозує, що Росія стане темою переговорів між Трампом і Сі Цзіньпіном, оскільки обидва лідери будуть шукати способи вплинути на хід конфлікту.

Саакян нагадав, що липень-серпень був періодом, коли Путін ще міг скористатися "золотою рибкою" у вигляді пропозицій Трампа. Після зустрічі в Алясці, де Кремль висував максималістські умови і отримав відмову, шанс на вигідне завершення війни було втрачено. Тепер Трамп намагається вести переговори із Сі Цзіньпіном, а Путін відновлює ядерні погрози, щоб нагадати світові: хоча економіка в жахливому стані, а фронт демонструє провали, Росія все ще володіє потужною зброєю, і з нею слід рахуватися.

