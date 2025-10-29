logo_ukra

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Про перемогу вже не йдеться: розкрито нову несподівану мету Путіна в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Про перемогу вже не йдеться: розкрито нову несподівану мету Путіна в Україні

Нові ядерні погрози Путіна свідчать про кризу в економіці РФ і провали на фронті.

29 жовтня 2025, 12:10 comments3387
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Політолог Олег Саакян в ефірі Еспресо пояснив, що у Путіна минулого літа була унікальна можливість завершити війну на умовах, які були б прийнятними для Кремля. Тоді Дональд Трамп фактично пропонував компромісні варіанти, які могли дозволити Росії вийти з конфлікту з певними здобутками. Проте зараз ситуація змінилася: Росія намагається не програти й хоча б частково зберегти обличчя, адже стратегічні можливості Кремля значно обмежені.

Про перемогу вже не йдеться: розкрито нову несподівану мету Путіна в Україні

Фото: з відкритих джерел

"Очевидно, що росіяни продовжуватимуть воювати до кінця. Але питання у тому, чи це буде перемога. Для Путіна і Росії кінець війни може бути зовсім не переможним. Переможний сценарій уже втрачено", — пояснив Саакян. 

Політолог наголосив, що нещодавні ядерні погрози Путіна — це сигнал катастрофічної ситуації в економіці Росії та відсутності значних успіхів на фронті. Він також прогнозує, що Росія стане темою переговорів між Трампом і Сі Цзіньпіном, оскільки обидва лідери будуть шукати способи вплинути на хід конфлікту.

Саакян нагадав, що липень-серпень був періодом, коли Путін ще міг скористатися "золотою рибкою" у вигляді пропозицій Трампа. Після зустрічі в Алясці, де Кремль висував максималістські умови і отримав відмову, шанс на вигідне завершення війни було втрачено. Тепер Трамп намагається вести переговори із Сі Цзіньпіном, а Путін відновлює ядерні погрози, щоб нагадати світові: хоча економіка в жахливому стані, а фронт демонструє провали, Росія все ще володіє потужною зброєю, і з нею слід рахуватися.

Як вже писали "Коментарі", після закінчення війни в Україну може повернутися лише близько третини громадян, які наразі перебувають за кордоном. Таку оцінку озвучила директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю Oboz.ua.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-narazi-rosiya-boretsya-za-ne-porazku-y-mozhlivist-viyti-z-viyni-khocha-b-chimos-politolog-saakyan
Теги:

Новини

Всі новини