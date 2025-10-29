logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией О победе уже речь не идет: раскрыта новая неожиданная цель Путина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

О победе уже речь не идет: раскрыта новая неожиданная цель Путина в Украине

Новые ядерные угрозы Путина свидетельствуют о кризисе в экономике РФ и провалах на фронте.

29 октября 2025, 12:10 comments3388
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Олег Саакян в эфире Эспрессо объяснил, что у Путина прошлым летом была уникальная возможность завершить войну на условиях, которые были бы приемлемы для Кремля. Тогда Дональд Трамп фактически предлагал компромиссные варианты, которые могли позволить России выйти из конфликта с определенными достижениями. Однако сейчас ситуация изменилась: Россия пытается не проиграть и хотя бы отчасти сохранить лицо, ведь стратегические возможности Кремля значительно ограничены.

О победе уже речь не идет: раскрыта новая неожиданная цель Путина в Украине

Фото: из открытых источников

"Очевидно, что россияне будут продолжать воевать до конца. Но вопрос в том, будет ли это победа. Для Путина и России конец войны может быть совсем не победным. Победный сценарий уже упущен", — пояснил Саакян.

Политолог подчеркнул, что недавние ядерные угрозы Путина — сигнал катастрофической ситуации в экономике России и отсутствия значительных успехов на фронте. Он также прогнозирует, что Россия станет темой переговоров между Трампом и Си Цзиньпином, поскольку оба лидера будут искать способы повлиять на ход конфликта.

Саакян напомнил, что июль-август был периодом, когда Путин еще мог воспользоваться "золотой рыбкой" в виде предложений Трампа. После встречи в Аляске, где Кремль выдвигал максималистские условия и получил отказ, шанс на выгодное завершение войны был упущен. Теперь Трамп пытается вести переговоры с Си Цзиньпином, а Путин возобновляет ядерные угрозы, чтобы напомнить миру: хотя экономика в ужасном состоянии, а фронт демонстрирует провалы, Россия все еще владеет мощным оружием, и с ним следует считаться.

Как уже писали "Комментарии", после окончания войны в Украину может вернуться лишь около трети граждан, которые сейчас находятся за границей. Такую оценку озвучила директор Института демографии и исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Oboz.ua.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-narazi-rosiya-boretsya-za-ne-porazku-y-mozhlivist-viyti-z-viyni-khocha-b-chimos-politolog-saakyan
Теги:

Новости

Все новости