О победе уже речь не идет: раскрыта новая неожиданная цель Путина в Украине

Политолог Олег Саакян в эфире Эспрессо объяснил, что у Путина прошлым летом была уникальная возможность завершить войну на условиях, которые были бы приемлемы для Кремля. Тогда Дональд Трамп фактически предлагал компромиссные варианты, которые могли позволить России выйти из конфликта с определенными достижениями. Однако сейчас ситуация изменилась: Россия пытается не проиграть и хотя бы отчасти сохранить лицо, ведь стратегические возможности Кремля значительно ограничены.

Фото: из открытых источников

"Очевидно, что россияне будут продолжать воевать до конца. Но вопрос в том, будет ли это победа. Для Путина и России конец войны может быть совсем не победным. Победный сценарий уже упущен", — пояснил Саакян.

Политолог подчеркнул, что недавние ядерные угрозы Путина — сигнал катастрофической ситуации в экономике России и отсутствия значительных успехов на фронте. Он также прогнозирует, что Россия станет темой переговоров между Трампом и Си Цзиньпином, поскольку оба лидера будут искать способы повлиять на ход конфликта.

Саакян напомнил, что июль-август был периодом, когда Путин еще мог воспользоваться "золотой рыбкой" в виде предложений Трампа. После встречи в Аляске, где Кремль выдвигал максималистские условия и получил отказ, шанс на выгодное завершение войны был упущен. Теперь Трамп пытается вести переговоры с Си Цзиньпином, а Путин возобновляет ядерные угрозы, чтобы напомнить миру: хотя экономика в ужасном состоянии, а фронт демонстрирует провалы, Россия все еще владеет мощным оружием, и с ним следует считаться.

