Про Patriot можна забути: на Заході розкрили жахливий сценарій майбутніх атак по Україні

Росія почала активно використовувати новітні реактивні планери для ураження цілей, що знаходяться за лінією фронту, що значно збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони України, яка і так перебуває під великим тиском, пише Financial Times.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначено в публікації, Росія нещодавно модернізувала старі радянські бомби типу КАБ. Вперше ці модернізовані снаряди атакували цілі в південних регіонах України, зокрема в Одесі, Миколаєві та Полтаві, ще в жовтні цього року.

Раніше, коли ці бомби запускалися з літаків Су-34, їхня дальність обмежувалася 80 км, і вони застосовувалися для обстрілу прифронтових територій. Однак, за словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, нові версії планерів мають реактивний двигун, що дозволяє збільшити їх дальність до 200 км. Це значно розширює зону досяжності російських ударів, що створює додаткові проблеми для українських сил ППО.

Як виявилося, один із таких планерів, який впав у Полтавській області, був оснащений китайським турбореактивним двигуном, який можна придбати через інтернет-платформи, як Alibaba, за ціною 18 000 доларів. Вдосконалення цієї зброї збігається з тим часом, коли Росія інтенсифікувала свої повітряні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, зокрема напередодні зими.

Павло Нарожний, український військовий експерт, зазначив, що нові російські реактивні бомби є "дешевою заміною крилатих ракет", які використовуються для досягнення тих самих цілей, зокрема для ударів по енергетичних об'єктах і військових цілях.

Ці бомби мають крила та навідні пристрої, що робить їх більш точними і здатними пролетіти десятки кілометрів перед тим, як вибухнути, залишаючи після себе великі кратери, що можуть досягати 20 метрів у діаметрі та 6 метрів у глибині. Ці оновлення значно підвищують ефективність старих радянських бомб, перетворюючи їх на сучасну зброю з високим потенціалом.

Українські офіційні особи також підтвердили, що ці реактивні бомби були запущені з літаків, що пролітали над Чорним морем, що дозволяє Росії проводити удари з відстані, що підвищує їхню ефективність і ускладнює протиповітряну оборону України.

