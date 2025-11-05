Москва дізнається всі тонкощі пекла: озвучено важливий нюанс дій ЗСУ

Сили оборони України активно здійснюють операції для відрізання Москви від основних джерел енергопостачання, завдаючи удари за допомогою безпілотників. Про це в ефірі "Radio NV" розповів військовий аналітик Денис Попович. За його словами, одним із основних напрямків роботи є знищення енергетичних об'єктів, що забезпечують столицю Росії електроенергією.

Фото: з відкритих джерел

"Особливо важливим є відрізання Москви від потужностей каскаду ГЕС на Волзі. Москва була дуже добре забезпечена енергетично через кілька різних джерел, згідно з радянською схемою. Однак тепер ці лінії постачання перериваються. Сили оборони здійснюють удари по цим об’єктам, і ми побачимо, коли в Москві згасне світло", – пояснив експерт.

Попович також додав, що вночі була проведена ще одна атака на місто Орел, внаслідок якої, ймовірно, було використано ракету, а не безпілотник.

"Було чутно звук реактивного двигуна, після чого пролунав сильний вибух. Місцеві жителі повідомляли про помаранчеве забарвлення неба після вибуху, що є ознакою потужної детонації", – уточнив аналітик.

Владні структури РФ намагаються стримати наслідки цих атак, проте вже є повідомлення про серйозні пошкодження ключових енергетичних об'єктів, таких як підстанції, що розташовані на території Росії. Так, в ніч на 5 листопада місцеві влади повідомляли про атаку на енергетичний об'єкт у Володимирській області, одна з підстанцій якої є однією з найбільших у країні.

Раніше командувач Сил спеціальних операцій України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони України успішно уразили одразу п’ять підстанцій на території РФ. Він не розкрив точні координати, однак зазначив, що загальна потужність цих об'єктів складає понад 5000 МВА (Мегавольт-ампер).

Портал "Коментарі" вже писав, що в Індії родичі чоловіків, яких, за їхніми словами, Росія незаконно мобілізувала і відправила воювати проти України, вийшли на протест у Делі 3 листопада, біля історичного майдану Джантар Мантар. Як повідомляє видання Firstpost, їхні близькі потрапили в ситуацію, коли обіцяна російськими агентами безпечна і добре оплачувана робота в сфері безпеки насправді призвела до примусового потрапляння на фронт у зоні бойових дій.