Война с Россией Москва узнает все тонкости ада: озвучен важный нюанс действий ВСУ
НОВОСТИ

Москва узнает все тонкости ада: озвучен важный нюанс действий ВСУ

Еще со времен СССР Москва получает электроэнергию из разных источников.

5 ноября 2025, 09:45
Автор:
Клименко Елена

Силы обороны Украины активно осуществляют операции по отрезанию Москвы от основных источников энергоснабжения, нанося удары с помощью беспилотников. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный аналитик Денис Попович. По его словам, одним из основных направлений работы является уничтожение энергетических объектов, снабжающих столицу России электроэнергией.

Москва узнает все тонкости ада: озвучен важный нюанс действий ВСУ

Фото: из открытых источников

"Особенно важно отрезание Москвы от мощностей каскада ГЭС на Волге. Москва была очень хорошо обеспечена энергетически через несколько разных источников, согласно советской схеме. Однако теперь эти линии поставки прерываются. Силы обороны осуществляют удары по этим объектам, и мы увидим, когда в Москве погаснет свет", — пояснил эксперт.

Попович также добавил, что ночью была проведена еще одна атака на город Орел, в результате которой, вероятно, была использована ракета, а не беспилотник.

"Был слышен звук реактивного двигателя, после чего раздался сильный взрыв. Местные жители сообщали об оранжевой расцветке неба после взрыва, что является признаком мощной детонации", – уточнил аналитик.

Властные структуры РФ пытаются сдержать последствия этих атак, однако есть сообщения о серьезных повреждениях ключевых энергетических объектов, таких как подстанции, расположенные на территории России. Так, в ночь на 5 ноября местные власти сообщали об атаке на энергетический объект во Владимирской области, одна из подстанций которой является одной из самых больших в стране.

Ранее командующий Сил специальных операций Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что Силы обороны Украины успешно поразили сразу пять подстанций на территории РФ. Он не раскрыл точные координаты, однако отметил, что общая мощность этих объектов составляет более 5000 МВА (Мегавольт-ампер).

Портал "Комментарии" уже писал , что в Индии родственники мужчин, которых, по их словам, Россия незаконно мобилизовала и отправила воевать против Украины, вышли на протест в Дели 3 ноября, у исторической площади Джантар Мантар. Как сообщает издание Firstpost, их близкие попали в ситуацию, когда обещанная российскими агентами безопасная и хорошо оплачиваемая работа в сфере безопасности привела к принудительному попаданию на фронт в зоне боевых действий.



