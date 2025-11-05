logo

BTC/USD

101737

ETH/USD

3300.46

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией О Patriot можно забыть: на Западе раскрыли ужасающий сценарий будущих атак по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

О Patriot можно забыть: на Западе раскрыли ужасающий сценарий будущих атак по Украине

Эксперты отмечают, что новое российское оружие является "экономической альтернативой крылатым ракетам"

5 ноября 2025, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия начала активно использовать новейшие реактивные планеры для поражения находящихся за линией фронта целей, что значительно увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины, которая и так находится под большим давлением, пишет Financial Times.

О Patriot можно забыть: на Западе раскрыли ужасающий сценарий будущих атак по Украине

Фото: из открытых источников

Как отмечено в публикации, Россия недавно модернизировала старые советские бомбы типа КАБ. Впервые эти модернизированные снаряды атаковали цели в южных регионах Украины, в частности, в Одессе, Николаеве и Полтаве, еще в октябре этого года.

Ранее, когда эти бомбы запускались с самолетов Су-34, их дальность ограничивалась 80 км и применялись для обстрела прифронтовых территорий. Однако, по словам заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, новые версии планеров имеют реактивный двигатель, позволяющий увеличить их дальность до 200 км. Это значительно расширяет зону досягаемости российских ударов, что создает дополнительные проблемы для сил ПВО.

Как оказалось, один из таких упавших в Полтавской области планеров был оснащен китайским турбореактивным двигателем, который можно приобрести через интернет-платформы, как Alibaba, по цене 18 000 долларов. Совершенствование этого оружия совпадает с тем временем, когда Россия интенсифицировала свои воздушные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, накануне зимы.

Павел Нарожный, украинский военный эксперт, отметил, что новые российские реактивные бомбы являются "дешевой заменой крылатых ракет", которые используются для достижения тех же целей, в частности для ударов по энергетическим объектам и военным целям.

Эти бомбы имеют крылья и наводящие устройства, что делает их более точными и способными пролететь десятки километров перед взрывом, оставляя после себя большие кратеры, которые могут достигать 20 метров в диаметре и 6 метров в глубине. Эти обновления значительно повышают эффективность старых советских бомб, превращая их в современное оружие с высоким потенциалом.

Украинские официальные лица также подтвердили, что эти реактивные бомбы были запущены с самолетов, пролетающих над Черным морем, что позволяет России проводить удары с расстояния, что повышает их эффективность и усложняет противовоздушную оборону Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что Силы обороны Украины активно осуществляют операции для отрезания Москвы от основных источников энергоснабжения, нанося удары с помощью беспилотников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости