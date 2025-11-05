О Patriot можно забыть: на Западе раскрыли ужасающий сценарий будущих атак по Украине

Россия начала активно использовать новейшие реактивные планеры для поражения находящихся за линией фронта целей, что значительно увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины, которая и так находится под большим давлением, пишет Financial Times.

Как отмечено в публикации, Россия недавно модернизировала старые советские бомбы типа КАБ. Впервые эти модернизированные снаряды атаковали цели в южных регионах Украины, в частности, в Одессе, Николаеве и Полтаве, еще в октябре этого года.

Ранее, когда эти бомбы запускались с самолетов Су-34, их дальность ограничивалась 80 км и применялись для обстрела прифронтовых территорий. Однако, по словам заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого, новые версии планеров имеют реактивный двигатель, позволяющий увеличить их дальность до 200 км. Это значительно расширяет зону досягаемости российских ударов, что создает дополнительные проблемы для сил ПВО.

Как оказалось, один из таких упавших в Полтавской области планеров был оснащен китайским турбореактивным двигателем, который можно приобрести через интернет-платформы, как Alibaba, по цене 18 000 долларов. Совершенствование этого оружия совпадает с тем временем, когда Россия интенсифицировала свои воздушные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, накануне зимы.

Павел Нарожный, украинский военный эксперт, отметил, что новые российские реактивные бомбы являются "дешевой заменой крылатых ракет", которые используются для достижения тех же целей, в частности для ударов по энергетическим объектам и военным целям.

Эти бомбы имеют крылья и наводящие устройства, что делает их более точными и способными пролететь десятки километров перед взрывом, оставляя после себя большие кратеры, которые могут достигать 20 метров в диаметре и 6 метров в глубине. Эти обновления значительно повышают эффективность старых советских бомб, превращая их в современное оружие с высоким потенциалом.

Украинские официальные лица также подтвердили, что эти реактивные бомбы были запущены с самолетов, пролетающих над Черным морем, что позволяет России проводить удары с расстояния, что повышает их эффективность и усложняет противовоздушную оборону Украины.

