Про мир можна точно забути: стало відомо страшну мету Кремля на переговорах

Злив стенограм розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим, ймовірно, був організований самою російською стороною. Таку думку висловив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства та політичний експерт Віталій Кулик, пояснивши мотиви Кремля.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росії зараз не вигідно підписувати будь-яку мирну угоду, але важливо підтримувати видимість переговорного процесу.

"Я абсолютно переконаний, що записи розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим злили самі росіяни. Адже не в інтересах Росії зараз будь-що підписувати, а, тим паче досягати стійкого миру. Тому вони вирішили завалити переговори, не припинивши їх, тобто не отримати результату, але зберегти динаміку переговорів", — зазначив Кулик.

Експерт пояснив, що для Путіна ключове завдання — зберегти переговорний процес, щоб вести його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут — не Україна. Ці переговори — не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", — пояснив Кулик.

За його словами, Росія під час тривалих переговорів може вирішити власні завдання: уникнути нових санкцій, дійти певних домовленостей зі США або добитися скасування частини обмежень.

Щодо США, Кулик підкреслив, що Дональду Трампу потрібен конкретний результат, а не процес заради процесу. Однак він може погодитися на рамкові угоди, які формально підписані, але не виконуються.

"Тому може з’явитися якесь комюніке, яке не передбачатиме жодних гарантій та яке неможливо виконати, тобто це буде радше побажання, під яким підпишуться всі сторони. Але Трамп продаватиме це як закінчення війни і перемогу, як він це зробив із Таїландом і Камбоджею та іншими війнами, які він "закінчив". Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", — пояснив експерт.

